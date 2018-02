Ármány & szerelem - Ősbemutató Sopronban a Petőfi színházban

– Ősbemutatóval kedveskedik a közönségnek a Petőfi Színház szombaton. Papp Gyula–Demjén Ferenc–Sárdy Barbara „Ármány & szerelem" című rockzenés játéka idei zenés évadunk egyik kiemelkedő produkciója lesz – nyilatkozta a premiert megelőző sajtónapon Pataki András színidirektor, a darab rendezője.

– Huszonegy dal kíséretében Schiller népszerű drámájának jelenetei sorakoznak fel rendhagyó módon. Ugyanis a Sárdy Barbara által írt szövegkönyv története arról szól, hogy egy vidéki színtársulat miként állítja színpadra Schiller általuk megzenésített klasszikus művét. A darab egy majdnem kész produkcióról szól, de a próbát számos probléma vagy tisztázatlan körülmény szakítja meg. A „színház a színházban" szórakoztató alkotás, ám a humoros jelenetek mellett felemelő és önmagunkon túlmutató pillanatokat is átélhetünk. A nézőnek kettős élményben lehet része: az eredeti darab zenés feldolgozásán túl rácsodálkozhat napjaink esendőségeire is, szembesülve a kulisszák mögött meglévő feszültséggel, vidámsággal, emberi érzékenységgel. A zenés játékban a Sopron Balett is színpadra lép.A rendező hozzátette: a dalok szövegét író Demjén Ferencet is várják az ősbemutatóra. Ezt követően március 25-ig játsszák e darabot a Petőfiben. A premier napjára pedig megjelenik az előadás CD-je.– Több mint kétszáz éve írta Schiller az Ármány és szerelem című darabját, amit polgári szomorújátéknak titulált. A mi rockátiratunkban kiemeljük, hogy az azóta eltelt évek alatt csak az eszközök változtak, a jellemek és a viszonyok nem.Ismét a soproni színpadon láthatjuk Füredi Nikolettet, aki Lady Milfordot alakítja. – A zenés, fordulatos játék megerősíti az embert abban, hogy színházi és privát életünk is olyan, mint egy nagy társasjáték.Szolgáljon mindez mindnyájunk számára tanulságul.