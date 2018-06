Aranyos nyugdíjasok

A csoport férfi tagjai a Három nővér paródiáját adták elő nagy sikerrel.

Ezerhatszáz résztvevője volt az idei Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-nak, úgyhogy igazán aktívak a magyar nagypapák és nagymamák. A soproniak ezúttal egy különleges formációval léptek fel, ami túlmutat korábbi sikereiken is. A soproniak és a 45. jubileumát ünneplő Csornai Íriszek egy korábbi Ki mit tud?-on ismerkedtek össze, s váltak barátokká. Olyannyira, hogy az idei megmérettetésre már közösen készültek.– Sokat kellett a próbaidőszakban utazgatni, de ezt sem bántuk, úgy éreztük magunkat, mint az igazi színinövendékek, hol Sopronban, hol Csornán voltak a próbák sok nevetéssel, közös vacsorákkal, s mindez csak még jobban elmélyítette a kapcsolatot – mesélte Wéber Károlyné, a soproni csoport egyik tagja, aki „szólóban" is fellépett; Várnai Zseni Mama című versének szavalatáért megkapta az arany minősítést.S aranyat kapott a Három nővér is, azaz Makk József, Bertalan Miklós, Homoki András, Wéber Károly, Szóka Sándor és Kerezsi László is. A női szerepeket kellő finomsággal vitték színre a nagypapák.