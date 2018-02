Aranyat áshatnak együtt a párok Sopronban

A családpedagógus és a pedagógusok művelődési háza a most zajló házasság hetéhez is csatlakozik. „Aranyásó műhely" elnevezéssel olyan játékos ön- és társismereti programot állítottak össze február 17-re, szombatra, amely a párok személyes élményein alapul. A 15.30-kor kezdődő Aranyásó műhelybe is díjtalan a belépés, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges a nadudvarita@gmail.com e-mail-címen.