Angolul tanulhatják a vendéglátást Sopronban

Egyre többen kíváncsiak képzési palettánkra – nyilatkozta a Kisalföldnek prof. dr. Fábián Attila dékán, aki decemberben vette át egyetemi tanári kinevezését a köztársasági elnöktől. – A héten tartott nyílt napunkon arra törekedtünk, hogy leendő hallgatóink már most aktívan bekapcsolódhassanak a kar vérkeringésébe. Ezért forgószínpadszerűen, mintegy tárlaton vezették végig a nyílt nap vendégeit a közgázosok – ilyen módon hitelesen, fiatalosan, érdekesen mutathattuk be mindennapjainkat.



A dékán újdonságokról is szólt. A kar friss imázsfilmjei mostantól az interneten is láthatóak. Új idegen nyelvi képzéseket indítanak ősszel, például a turizmus és vendéglátást angolul, a vezetés és szervezés mesterszakot németül. A nyílt napon a leendő közgázosokat a majdan őket alkalmazó cégek, vállalatok képviselői is fogadták az Erzsébet utcai aulában. A dékán kiemelte: a karon családias légkörben zajlik az oktatás, ahol az együttműködésre, a hallgatói tehetséggondozásra és a kreativitásra helyezik a hangsúlyt.