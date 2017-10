Állva ünnepelték Stanley Jordant és barátait a fertőrákosi barlangszínházban - fotók

Stanley játszott az új zongorán



Érdekesség, hogy a soproni KultKapuK rendezvényen a Liszt Központban elhelyezett és Japánból érkezett Jamaha típusú zongorán először Stanley Jordan játszott a fertőrákosi barlangszínházi koncertjén. Ez a zongora a kulturális központban marad és az év végén az ott megnyíló kávézóban használják majd koncertek, fellépések, zenei programok alkalmával.

Stanley Jordan, a nemzetközi jazzélet sztárgitárosa, zeneszerzője koncertezett a fertőrákosi barlangszínházban.Először játszott együtt a műfaj egyik legnagyobb basszusgitáros csillagával, a virtuóz chilei Christian Galvezzel és két magyar zenészlegendával, Horváth Kornél ütőssel, valamint Dörnyei Gábor dobossal. A négy remek zenész még soha nem muzsikált együtt ilyen formációban, ezért világpremiernek számított a közös fellépésük és ez a a fokozott érdeklődésen is meglátszott. Gyorsan elfogytak a jegyek a nem mindennapi eseményre. Zsúfolásig megtelt a barlangszínház a szombat esti koncertre, a magyar érdeklődők mellett osztrák, orosz, olasz, német, szlovák és lengyel nézők is érkeztek, hogy lássák a virtuóz zenei klasszisokat, akik mindent beleadtak ezen az estén és olyan koncertélményt nyújtottak, amely sokáig emlékezetes marad nem csak a nézők, hanem az ő számukra is.A hatalmas siker után dedikáltak a zenészek, akik több mint két órán keresztül a legmagasabb színvonalon szórakoztatták a jazzrajongókat, tisztelegve Bartók Béla szellemisége előtt is.A fertőrákosi barlangszínház nézettsége a tavalyi 62 százalék után idén jóval nagyobb előadásszám mellett elérte a 76 százalékot. A mostani zárókoncert már irányvonalat is mutatott a következő szezonra, amelyet októberben hirdetnek meg. Ami biztos, világsztárokban továbbra sem lesz hiány, hiszen jövőre megrendezik a leghűségesebb városban az ország első nemzetközi ütőhangszeres fesztiválját, a SopronDrum-ot, amelynek keretében egy újabb jazzcsillag, Richard Bona is színpadra lép. A Soproni Ünnepi Hetekre pedig más műfajokból - így komolyzenéből is- érkező sztárokat is várnak.A fertőrákosi kőfejtő turisztikai látogatottsága is emelkedik, a novemberi pontos adatok lezárása előtt már látszik, hogy meghaladja az elmúlt évit.