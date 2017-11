Adventi Csík zenekar koncert Sopronban - Nyerjen jegyet!

Nyerjen belépőjegyet a soproni Csík zenekar koncertre!



Az alábbi kvízkérdésekre vonatkozó helyes válaszok sorszámát és betűjelét küldje el a

A tárgy mezőbe kérjük írja: Csík - Sopron

A helyes válaszok mellé kérjük írja meg elérhetőségeit is. (név, cím, tel.szám)



A helyes választ beküldők között 5x2 db belépőjegyet sorsolunk ki a Csík zenekar december 15-i, soproni koncertjére.



1. A Csík zenekar melyik dalt adta elő koncertjén, Presser Gáborral közösen?

A - Csillag vagy fecske

B - Én vagyok az, aki nem jó

C - Most múlik pontosan



2. Melyik évben jelent meg a Csík zenekar „Amit szívedbe rejtesz" című albuma?

A - 2014

B - 2015

C - 2016



3. Ki a december 15-i, soproni koncert sztárvendége?

A - Kiss Tibi

B - Lovasi András

C - Presser Gábor



Beküldési határidő: 2017. november 16., 15 óra

A magyar népzene eddig kevésbé ismert szegmensét, a régi rezesbandákat idézik meg közös műsorukban, amelyben a hagyományápoláson kívül fontos hangsúlyt kap a szórakoztatás.Pörgős muzsika, különleges hangzás, egyedi ötletek, humoros megoldások és sziporkázó hangszeres játék mellett ismerhetik meg a gazdag magyar néphagyományunk most előtérbe helyezett részét.A programban természetesen a könnyűzenei feldolgozások is helyet kapnak, szintén újszerű, de a zenekar hangzásvilágába illeszkedő formában.„Úgy hiszem, büszkén állíthatjuk, hogy a Csík zenekar azon kevesek közé tartozik Magyarország népzenei életében, akik már közel harminc éve teszik a dolgukat, és kivívták a legkiemelkedőbb szakmai kitüntetések mellett közönségük igaz, kitartó szeretetét. Munkánk során mindig fontosnak tartottuk a magyar népzene hiteles tolmácsolását és olyan sajátos zenei gondolatok megvalósítását, amelyek sokaknak adtak példát új zenei utak megtalálására, és lehetőséget népzenénk erejével, szépségeivel való találkozásra. Szeretnénk, ha munkánk a jövőben is sokakat késztetne a kultúrában és a hétköznapokban egyaránt igényesebb, jó minőségre törekvő életre." (Csík János)Jegyek válthatók a Novomatic Arénában, a ProKultúra jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.