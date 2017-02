Adományokkal segíti az Alpokalja Szociális Központ működését a Hotel Sopron

A GYSEV Zrt.-hez tartozó, négycsillagos szállodában újabb felújítási munkálatok kezdődnek, amelyek során 23 szobát modernizálnak. A helyiségek bútorzatát, függönyeit, ill. egyéb berendezési tárgyait újakra cseréli a hotel, az így feleslegessé váló, jó állapotú használati tárgyakat pedig a tómalmi úti, Alpokalja Szociális Központ részére ajánlotta fel a szálloda vezetése.



A tárgyak között szerepel több fésülködő asztal, különböző szekrények, sötétítő függöny és váza is. Emellett konyhai eszközöket: nagy mennyiségű tányért, porcelán teáskancsókat, fémkancsókat, valamint asztali ecet és olajtartókat is a szociális intézmény rendelkezésére bocsátott a hotel.



A GYSEV Csoporthoz tartozó cégek az elmúlt években több alkalommal támogatták anyagi vagy tárgyadományokkal a soproni intézményt.



„Négycsillagos szállodától kapjuk a használati tárgyakat, ez garancia arra, hogy jó állapotú tárgyi eszközökről van szó, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat és javítják az itt élők életminőségét. Ezúton is köszönjük, hogy ismét a mi intézményünk az adomány kedvezményezettje" – mondta Dr. Baikó Erzsébet, a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ intézményvezetője.