A vers a szívekig ért Sopronban

– Örültünk, hogy egy méltán népszerű költő, műfordító, Varró Dániel érkezett el hozzánk a rendezvény zárásaként. Vendégeink visszajelzései alap- ján remekül sikerült ez a költészeti délután is – mondta el a programsorozattal kapcsolatban Orbán Júlia intézményvezető. – A GYIK előterébe kitettünk egy kisasztalt, amelyen „Verset ajándékba!" felirattal a XX. század legszebb magyar versei voltak elhelyezve, a látogatók örömmel vitték el magukkal a költeményeket. Kiemelt szerepet szántunk a középiskolás fiataloknak, a Soproni Ifjúsági Pódium irodalmi pályázatára sok alkotás érkezett vers, próza és tanulmány, műfordítás műfajban.

A felolvasómaraton idén is sok általános és középiskolást vonzott.



Hangulattól, életkortól és a szituációtól is függ, hogy egy-egy korosztálynak kik a kedvenc költői. – A kisebbek változatlanul szeretik Sarkady Sándor verseit, a középiskolások a nagyokért rajonganak: József Attiláért, Adyért, az idősebbek viszont szeretik fellapozni a kortárs költők: Lackfi János, Varró Dániel, T. Szabó Anna műveit. Szerveztünk slam poetry estet is az egyetemi ifjúsági házban, néhányakhoz ez a műfaj áll közelebb mint kifejezési eszköz, de többen vannak, akik a klasszikusokat kedvelik – részletezte Orbán Júlia.



A hónap legsikeresebb rendezvénye a Gyermekek a pódiumon volt, ahol a Sarkady Sándor versmondó verseny díjazottjai adtak műsort, közel negyvenen. A felolvasómaraton idén is sok általános és középiskolást vonzott. A legkiemelkedőbb, legtöbb munkát igénylő program a Soproni ének volt, ahol az 55 éve alakult Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiuma egykori tagjait – Rakovszky Zsuzsát, Schneider Lipótot, Zentai Lászlót, Winkler Andrást – látták vendégül és megemlékeztek az elhunytakról – Sarkady Sándorról, Cs. Németh Andrásról, Bősze Balázsról, Kövesi Györgyről, Huszár Lászlóról – is.