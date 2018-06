A VELUX jóvoltából újul meg a vésztői iskola

Nettó 1 millió forint értékben ajánlott fel új tetőtéri ablakokat a VELUX Magyarország Kft. a Vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola számára. Az intézmény több mint 20 éves ablakai a mindennapos intenzív használat miatt olyan rossz állapotúak, hogy már a rendszeres szellőztetést és időjárási viszontagságoktól való védelmet sem tudják biztosítani. A felújításnak köszönhetően a gyerekekkel teli tantermek szellőztetése, oxigén- és természetesfény-ellátása újból megfelelő lesz, ami akár 15 százalékkal is javíthatja a tanulók feladatmegoldási teljesítményét.



Nettó 1 millió forint értékben ajánlott fel új tetőtéri ablakokat a VELUX Magyarország Kft. a Várépítő Pályázaton gyermekintézmények számára, ahol a pályázók közül végül a több mint 200 tanuló nevelését, oktatását ellátó Vésztői Református Egyház Kis Bálint Általános Iskolájának ítélte oda a zsűri a támogatást. A 3-8. osztályos kisdiákok tantermeinek jelenlegi ablakai kritikus állapotban vannak: néhánynál az üveg megrepedezett, nagyobb esőzésekkor beszivárog a csapadék, többet közülük véglegesen lezártak csavarokkal, így viszont a szellőzés sincs megfelelően biztosítva. A halaszthatatlan felújítási munkálatok az iskola költségvetéséből sajnos megvalósíthatatlanok lettek volna. „Lehetőségeinkhez mérten mindig próbálunk segítséget nyújtani a minket közvetlenül megkereső intézmények számára is. A gyermekintézményekhez való kötődésünk kifejezetten erős, hiszen a cégünk alapítója, Villum Kann Rasmussen által feltalált első VELUX billenő tetőtéri ablakok pont egy dán iskola tetőterébe kerültek beépítésre, ezért külön öröm számunkra, hogy a Várépítő Pályázat keretében egy újabb iskola fejlesztéséhez járulhatunk hozzá"– emelte ki Őz Beáta, a VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A Békés megyei általános iskolát a 90-es évek elején egy lelkész házaspár indította nagyrészt saját erőből, melyet azóta is többségében önerőből, a Vésztői Református Egyházközség gyülekezetének támogatása és pályázatok segítségével igyekeznek fejleszteni. Nagyobb felújításra ebben az épületrészben azóta sem került sor. Az iskola tanulóinak nevelése, oktatása során viszont elengedhetetlen a megfelelő körülmények biztosítása.

Európa mintegy 95 millió diákjának jelentős hányada olyan osztálytermekben tanul, ahol túl magas a levegő szén-dioxid tartalma, és ahol nem megfelelő a természetes fény mennyisége. „A napfényes, friss levegőjű tanteremben a gyerekek jobban tudnak koncentrálni, és jobb az általános egészségi állapotuk is – tette hozzá a VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. – Mindössze a friss levegő mennyiségének növelésével 15 százalékkal javítható a gyerekek feladatmegoldási sebessége."



A vésztői általános iskola új nyílászárói nemcsak kedvezőbb tanulási feltételeket biztosítanak a diákok számára, de az intézmény fenntartási költségeit is jelentősen csökkenthetik. Az iskola nemcsak a diákok mindennapjainak színtere, hanem számos helyi művészeti és kulturális programnak ad helyet, melyek másképpen nem tudnának megvalósulni.



A VELUX Magyarország Kft. a felajánlás keretében a legmodernebb, háromrétegű üvegezéssel rendelkező, rendkívül jó hőszigetelést biztosító tetőtéri ablakokat adományoz a Békés megyei iskolának. A termékek mellett a cég a helyszínre való kiszállítást is biztosítja, továbbá a VELUX Ajánlott Beépítői és az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetségének együttműködésében az ablakok cseréje is megvalósul önkéntes munka formájában, ezzel is támogatva a minél gyorsabb és profibb kivitelezést, és mentesítve az iskolát. „A Várépítő Pályázat keretében a pályázónak 18 hónap áll rendelkezésére a munkálatok befejezésére, melyet végig támogatunk és figyelemmel kísérünk, hogy a diákok számára legjobb körülményeket biztosíthassák a jövőben" – tette hozzá Őz Beáta. Az idei pályázaton összesen 16 cég nettó 16 millió forint értékű felajánlást tett.



A zsűri döntése alapján a 36 érvényes pályázatot benyújtó intézményből 20 gyermekintézmény és 2 műemlék részesült.