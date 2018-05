A tizenegyezredik látogatót köszöntötték a fertőrákosi kőfejtőben

Fotó: Szalay Károly

A gyermeknapi rendezvényen bohóc, verklis, légvár, arcfestés, csillámtetoválás, szórakoztató programok, játékok, a Kuttyomfitty Bábszínház előadása várta kicsiket és nagyokat a témaparkban. A népszerű Barlangolón a soproni társulat jelmezbe öltözött művészeivel (Savanyu Gergellyel, Szabó Barbara Szofiával, Molnár Anikóval és Ács Tamással) járhatták be a Sopron és a Fertő-táj 7 csodájának egyikeként emlegetett fertőrákosi kőfejtőt, amely 2001 óta az UNESCO Világörökség része.A családi rendezvény keretében köszöntötték a március végén indult szezon tizenegyezredik látogatóját, a soproni Viasz-Kádiné Folcz Juditot és családját. Ők az interneten olvastak a gyermeknapi eseményről, s eljöttek, hogy találkozhassanak kedvenc művészeikkel. Mindkét gyermekük rendszeres látogatója a soproni színháznak, ovis, illetve alsós bérlettel rendelkeznek. A család apró ajándékok mellett két tiszteletjegyet vehetett át Cinderella előadásra, amely Barlangszínházban látható az ExperiDance produkciójaként június elején ötször.Izsó Katalin, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház projektmenedzsere elmondta, hogy a 2016-os 30.660-ról tavaly már 35.700-ra emelkedett a kőfejtő és témapark látogatottsága. Ehhez hozzájárult a Barlangolóra keresztelt népszerű programjuk sikere is. A kőfejtő november elejéig várja a látogatókat. Ha az időjárási viszonyok kedveznek számukra és a közönség továbbra is a jelenleg tapasztalható dinamikus ütemben érdeklődik az egyedülálló helyszín, látnivalók, valamint a szervezett programok iránt, akkor jó esély nyílik arra, hogy elérjék a tervezett negyvenezres látogatószámot.