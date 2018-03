A tiltó tábla sem akadály - Elállják a tűzoltóság kijáratát Sopronban az autósok - fotó

A Várkerület felújítása előtt egyértelműbb volt a parkolás, a felújítás óta viszont gyakran fordul elő, hogy autók állnak meg hosszabb időre is a tűzoltóság kijárata előtt. Jogilag a helyzet nem vitás, hiszen megállni tilos tábla van kitéve, a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ezt sokan nem veszik észre – hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a veszélyes jelenségre olvasónk, Szalay György.

A tűzoltólaktanya kijáratát mindig szabadon kellene hagyni! A parkoló autók veszélyeztethetik a gyors mentést. Fotó: Olvasó-tudósító

Le is fényképezte, miről van szó, felvétele szerint március 16-án délben igazán csúcsforgalom volt a Várkerületen. Ha a tűzoltóknak akkor kellett volna haladéktalanul menteniük, nagy lehetett volna a baj.A tűzoltóság és a rendőrség is megerősítette olvasónk észrevételét: igen, sajnos gyakran állnak meg a kijárónál az autók. Előfordul, hogy teljesen a kapu alatt, elzárva a kijáratot, de inkább az az általános, hogy túl közel hagyják autóikat a kijárathoz. Itt is tábla tiltja a várakozást, hiszen a kikanyarodó nagy tűzoltójárműveknek kell a hely.– Térfigyelő kamerán keresztül is látjuk a tilosban parkolókat és a járőreink is gyakran járnak arra. A rendszám alapján távolléti bírságot szabunk ki az autósra – tudtuk meg a rendőrségen. Szalay György ugyanakkor úgy gondolja, a bírságolás mellett egyértelműbbé kellene tenni a helyzetet könnyen észrevehető útburkolati jelekkel is.

– Véleményem szerint az a gond, hogy a kövezeten jelölik alig látható sárga jelöléssel, hogy melyik parkoló és melyik kapubejáró. Ez eleve balesetveszélyes, mert nehéz meglátni, ha vizes vagy havas az út, akkor főleg, sötétben meg lehetetlen.

Lefelé kell néznie annak, aki parkolni szeretne, így nyilván nem látja meg a magasban elhelyezett megállni tilos táblát. Amúgy meg semmi nem utal arra, hogy ott tűzoltóság lenne, s ha még kicsit fáradt vagy figyelmetlen is a sofőr, akkor könnyen megtéved – vélekedik olvasónk. Hogy igaza van, az kétségtelen, s mint a katasztrófavédelem megyei szóvivőjétől megtudtuk, állandó problémára figyelt fel. Egyetlen jó hír van a történetben, s ez most különösen fontos: még egyetlen riasztásról sem késtek tűzoltók a tilosban parkolók miatt. Egyrészt, mert időben észrevették az akadályt és intézkedést kértek, másrészt mert van egy vészkijárata is a laktanyának. De ez senkinek se legyen mentség: a várkerületi kapubejárók előtt, s különösen a tűzoltóság kijáratánál tilos megállni!