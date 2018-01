A Sopronkőhidáról szökött rab nem jutott messzire, éjfél után elfogták

rendőrség honlapján. A lakossági bejelentéseket a rendőrség ezúton is köszöni. A Készenléti Rendőrség járőrei a férfit 2018. január 13-án 1 óra 28 perckor Sopronban elfogták, előállítása folyamatban van - áll a. A lakossági bejelentéseket a rendőrség ezúton is köszöni.

Fellélegezhettek a szökött rabot kereső egyenruhások, és megnyugodhatott mindenki Sopronban és környékén: újra rács mögött Jakab István, aki pénteken megszökött a sopronkőhidai bv. intézetből. A 37 éves férfi veszélyes bűnöző - most már tudni lehet, hogy emiatt is fogalmaztak a szokásosnál is óvatosabban az egyenruhások a büntetés-végrehajtás és a rendőrség részéről egyaránt. A hajtóvadászat fogalma akkor nyert igazán értelmet, amikor kiderült: emberölés miatt valószínűleg élete végéig fegyházban marad. Jakab Istvánnak tehát nem volt vesztenivalója - annál inkább volt az őket üldözőknek.A lényeg, hogy a jó fiúk győztek és a bűnöző újra rács mögött van. Bár hivatalosan most sem lehet tudni a részleteket, a Kisalföld információi szerint a szökött rab nem jutott messzire. Úgy tudjuk, egy teherautón bújt meg, s így tudott kimenni ki a fegyház területéről, aztán a kocsiról a Szent Mihály-temető melletti földútnál ugrott le. Ezért keresték a legnagyobb erőkkel a Virágvölgy környékén, ahol több száz kis kert van, fabódékkal, fészerekkel, ezeregy helyen elbújhatott. Jakabnak viszont valószínűleg nem volt helyismerete, információink szerint ugyanis szombaton kora hajnalban végül a Szent Mihály-temetőben kerítették be és fogták el. Neki is nehéz éjszakája lehetett, mint ahogy sokaknak, akik őt keresték...Péntek délután kiderült, a fogvatartott férfi munkavégzés közben szökött meg a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönből pénteken. Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője elmondta, a börtön foglalkoztatási programjában részt vevő férfi a déli órákban megszökött a munkavégzés helyszínéről. A rab nem külső munkáról szökött meg, hanem a fegyházhoz tartozó valamelyik munkahelyről. Sopronkőhidán ugyanis a fogvatartottak jó része dolgozik; itt varrják a rabruhákat, van lakatosműhely, faipari műhely is.A büntetés-végrehajtási intézet és a rendőrség azonnal megkezdte a 36 éves férfi felkutatását. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indított - tette hozzá a szóvivő.Később a fegyház előtt tájékoztatta a sajtót a szökött rab után indított hajtóvadászatról és a körülményekről Orosz Zoltán. A szóvivő elmondta, az esettel kapcsolatban a belső vizsgálat egyébként a személyi állomány több tagjának a felelősségét is megállapította. Az országos parancsnokság a börtön területén működő gazdasági társaság biztonsági vezetőjét, valamint három munkáltatási felügyelőt, illetve egy biztonsági felügyelőt beosztásukból azonnali hatállyal felfüggesztettek.Pénteken videót is kaptunk arról, mekkora a dugó a 85-ösön, ahol ellenőrzik az autósokat:Olvasónk jelentette, hogy a 85-ös főúton Sopron felől Győr irányába, Farád előtt, az M85-ös felhajtónál ellenőriztek a rendőrök. Minden autót és kamiont átvizsgáltak, volt, hogy a kocsisor a rábatamási elágazásig ért.Sajtóinformációk szerint a szökött rab egy idős asszony agyonverése miatt ült. Többszörös visszaeső, aki életfogytiglani fegyházbüntetését töltötte Sopronkőhidán.