Soproni MSZP kontra Fidesz - Ezen a pénteken a kórházról üzengetnek egymásnak közleményben

"A soproniaknak nem kell még csak a sorok között sem olvasniuk ahhoz, hogy pontosan tudják, az MSZP szokásos heti közleményével próbálja félrevezetni őket" - fogalmazott Barcza Attila, a Soproni FIDESZ elnöke.



Hozzátette: "nem jelent jót, ha a szocialisták foglalkoznak az egészségüggyel, ugyanis kormányzásuk alatt megmutatták, mire futotta hozzáállásukból. Széplaki Tamás kezdhetné a tájékozódást azzal, hogy kormányzásuk idején, Gyurcsány Ferenc vezetésével miként tették tönkre a magyar egészségügyet. Miként tartották fontosnak bevezetni a vizitdíjat, kórházi napidíjat és miért az volt a legnagyobb problémájuk, hogy a betegek ágyához széfeket vásároljanak horribilis összegekért. Az MSZP mindezek mellett 600 milliárdot vont ki az egészségügyből, és dolgozók tömegeit küldte el.



Barcza Attila szerint "a Fidesz azon dolgozik, hogy a szocialisták által okozott jelentős károkat megszüntesse, a béreket emelje. A Fidesz kormányzat 2016-ig 250 milliárd forinttal fordított többet az egészségügyi dolgozók bérére, mint a szocialisták. A Fidesz 2010 óta mintegy 500 milliárd forint értékben hajtott végre egészségügyi épület és műszerfejlesztéseket. A Soproni Gyógyközpontban például 8 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. A Fidesz folytatja az egészségügy erőteljes fejlesztését" - írta közleményében a politikus.

Marad-e még valaki, akinek megemelhetik a bérét? - kérdezte Széplaki Tamás, a párt helyi elnöke közleményében."Ma már ott tart a magyar egészségügy, hogy a lepedők és paplanok vásárlásáról is győzelmi jelentésben számolnak be sajtótájékoztatón. Miközben tudjuk, hogy ez fontos, de ennek természetesnek kellene lenni. Ha a pénzünket, ha nem stadionokra és a Magyar Nemzeti Bank által vásárolt palotákra költenék, hanem az egészségügyre, akkor nem Magyarországon halna meg a legtöbb beteg rákban az Európai Unióban" - fogalmazott sajtóközleményében Széplaki Tamás , a soproni MSZP elnöke.A politikus hozzátette, "nem lesz addig észrevehető javulás, amíg csak a GDP 4,2 százalékát költi Magyarország az egészségügyre, szemben az európai 8 százalékos átlaggal."Széplaki Tamás kitért arra is, hogy "a Soproni Gyógyközpont fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatóból úgy tűnhet, mintha minden rendben lenne, miközben minden soproni tudja, hogy nem így van. Osztályokat szüntettek meg, komolyabb beavatkozások elvégzésére már Győrbe és Szombathelyre viszik a betegeket. Az agyondolgoztatott, kimerült orvosok és szakápolók erejüket megfeszítve próbálják pótolni a több száz hiányzó kolléga munkáját. Köszönjük és elismerjük a helytállásukat."Az MSZP Közleménye szerint "arcátlanság, hogy a kormány 2019-re, saját ciklusa utánra ígérgeti nekik a béremelést. Attól félünk, mire elérkezne az ígért béremelés, akkor már a dolgozók maradéka is feladja, elmegy, és nem lesz kinek megemelni a bérét. Meddig bírják még ezek az emberek? Meddig bírják még a betegek? Hallottuk már korábbi győzelmi jelentésekben, hogy jelentősen csökkentették, sok területen megszüntették a várólistákat. Most azzal dicsekszik Molnár Ágnes a sajtótájékoztatón, hogy a kormány 12 milliárd forintot biztosít a várólisták csökkentésére. Ezek szerint nem szűntek meg a várólisták, amit évek óta ígérgettek?Ezekre a kérdésekre mi soproniak nem kapunk választ ezekben a diadaljelentésekben, de megtanultunk a sorok között olvasni" - vélekedett Széplaki Tamás.