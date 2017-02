A Soproni Fidesz és az ellenzéki képviselő szócsatája

Vörös Viktor: Ki is az álnok valójában?



"Sopron éves költségvetésének elfogadása után, a Fidesz soproni elnöke (Barcza Attila), városunk főállásban foglalkoztatott tanácsnoka arra ragadtatta magát, hogy álnoknak nevezte a közgyűlés baloldali ellenzékét.



Attól tartva, hogy a most 32 éves városatyának a Fidesz köreiben nehezen lesz módja beletanulni a demokrácia alapjaiba szeretném ezúton üzenni, hogy egyelőre még Magyarországon nem kötelező egyetérteni a hatalommal. Vannak, akik mernek még nemet mondani és ez bizony csak egy olyan rendszerben engedett álnokságnak nevezni, ahol gondolkodni és ellentmondani bűn.



De mivel is indokolja állítását? Mint írja nemmel szavaztunk a 22 milliárdos fejlesztésre. Nem akarjuk, hogy megépüljön a közel egymilliárdos parkolóház, a belváros utcáinak-tereinek 1,9 milliárdos megújítása, sőt nemmel szavaztunk az óvoda és intézmény felújításokra is. Ez persze mind nem igaz!



Egy egészen picit sem zavarta a Fidesz ifjú képviselőjét, hogy ezekről a beruházásokról természetesen nem a költségvetés megszavazásával, hanem külön előterjesztésekkel dönt, vagy már döntött a közgyűlés, de nyilvánvalóan az Ő politikai érdekei ezt mondatták vele.



A költségvetés, a mindenkori városvezetés előterjesztése és annak végrehajtása is az Ő politikai felelősségük. Nem annak részeire, de az egészre mondunk igent, vagy nemet. Egy olyan városban, ahol egyetlen bizottság sincs, amit ellenzéki képviselő vezetne, ahol a polgármester az ellenzéki javaslatokat napirendre sem engedi tűzni, ahol ebben a ciklusban még egyetlen példa sem akadt arra, hogy ellenzéki módosító indítványt elfogadott volna a többség, egészen nevetséges a mi álnokságunkról prédikálni! Zavaró is lenne engedni nekünk egy javaslatot, hiszen a Fidesz robotjai csak az igen gombot ismerik. Még megszavaznák véletlenül.



Nemet a magam részéről a költségvetés szavazásakor, az országos méretű korrupcióra mondtam. Kizárólag ennek érdekében tolják az ország legnagyobb forrásait olyan átláthatatlan nagyberuházásokba, ahonnan aztán észrevétlenül, vagy akár a szemünk láttára lehet teletömni a Fideszes haverok zsebeit. Nem csoda, hogy ez zavarja városunk tanácsnokát, aki ezen beruházások nagyjából felét koordinálja majd, a képviselői tiszteletdíján felül havi 350.000 Ft-ért. (Ugyanekkor a Soproni Kórház szemészeti osztályára három hónappal későbbi időpontot kap, akinek egy vizsgálatra lenne szüksége!)



De a cikk lezárása talán a legszánalmasabb: "Ez történik országosan is a hazug olimpiai hozzáállásban. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP a fejlődés és az emberek mellett áll."



Ők tehát a fejlődést és az olimpiát támogatják, az emberekkel karöltve. Aha! Ébresztő Attila! Az emberek nem ennyire hülyék ám! Olyan költségvetést támogatok, amely a soproni emberek érdekében születik és nem kizárólag egyesek meggazdagodását szolgálja.



Vörös Viktor, SMJV önkormányzati képviselője

˝A kimagasló kormányzati támogatásnak köszönhetően Sopron történelmi kitekintésben is példa nélküli fejlődés előtt áll. A város erősödését a költségvetés tükrözi. A szocialista és DK-s képviselők valamint a pártját elhagyó Vörös Viktor nemmel szavaztak a költségvetésre. Nemmel szavaztak a 22 milliárdos fejlesztési pénzre. Ez levetítve minden soproni polgárra 360.000 Ft fejlesztési forrást jelent.Nemmel szavaztak a sportfejlesztésekre, az 1,8 milliárdos útfelújítási programra, az óvoda és intézményfelújításokra. Nem akarják, hogy megvalósuljon a közel egy milliárdos parkolóház, a belváros utcáinak-tereinek 1,9 milliárdos megújítása, a számos további fejlesztés, de még az új strandmedence sem. Feltehetjük, a kérdést akkor kinek az érdekeit képviselik? Úgy látszik, hogy ők nem a soproni emberek érdekeit képviselik a közgyűlésben, hanem önző, kicsinyes politikai céljaikat.Ez történik országosan is a hazug olimpiai hozzáállásban. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP a fejlődés és az emberek mellett áll˝ - olvasható Barcza Attila, a Soproni Fidesz elnökének közleményében.