A Soproni Egyetemi MATEMI programja a Strand Fesztiválon is sikeres volt

Idén augusztus 21 és 25 között rendezték meg Zamárdiban a Strand Fesztivált, ahol a Soproni Egyetem is képviseltette magát. A több mint 1000 látogató megismerkedhetett a MATEMI programmal, az Egyetem képzéseivel és hagyományaival, és hasznosan tölthették el a koncertek előtti időt.A megújult Civilparton - a fesztivál szervezőinek köszönhetően – az eddigiekhez képest is nagyobb helyen várta a Soproni Egyetem az érdeklődőket a Strand Fesztiválon. A kitelepülés egyik legfontosabb célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyak fontosságára, új szemszögből megmutatva őket megkedveltesse a fiatalokkal. Természetesen a pedagógiai és a közgazdaságtani képzések is fontos hangsúlyt kaptak a feladatokban.Az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával életre hívott MATEMI program először mutatkozott be a fesztiválközönségnek, de egészen biztosan nem utoljára. Az Egyetem által kifejlesztett kiterjesztett valóság applikációval támogatott játékban kisebbek és nagyobbak is kihívásra leltek. Olyan kérdésekre keresték például a válaszokat, hogy minimum hány háromszögből rakható ki egy hétszög, mi a matematikai állandó első tizedesjegye, hány szénatom található a vízben. A feladatokra adott válaszok és a végső nagy csavar megoldásával, akár a „titkos tudósok társaságával" is beszélhettek a játékosok. A játék által életre hívott szuperhősökkel, Matemivel és Atomy Professzorral, akár „élőben" is játszhattak az érdeklődők.Miután segítettek Mateminek meglelni a rejtélyes telefonszámot, Atomy Professzorral tehettek egy utazást a fiatalok, saját képességeik útvesztőjébe egy önismereti tanácsadás keretében. Érzelmekben nem volt hiány. Volt ki könnyeivel küzdött meg a feladat közben, volt ki elégedett mosollyal nyugtázta a kaland végét, de a legtöbben meglepődtek Atomy Professzor mondatain, aki pár másodperc alatt kiismerte a számára idegen fesztiválozókat.Ismét sikert aratott a „Daru", amelyben 2-16 fős baráti társaságok mutathatták meg, hogy hogyan tudnak egy csapatként dolgozni, mennyire tudnak egymással kommunikálni, milyen koordinációs képességekkel rendelkeznek és mennyire ismerik az egyszerűbb fizikai törvényeket.Idén megújult kérdésekkel nézhettek szembe azok, akik a „Gondolkodj okosan!" társasjátékot választották. Közgazdaságtani, pedagógiai, irodalmi, természetvédelmi, környezetismereti, matematikai kérdésekre válaszolhattak, amelyek mindegyike az Egyetem egyik Karához kapcsolódott. A játék közben teljes képet kaphattak a fiatalok az egyetemi képzésekről, a diákhagyományokról és megtudhatták, hogy mivel foglalkoznak az egyes szakok.A kitelepülést leginkább az egyik fesztiválozó véleménye foglalja össze: „Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen komoly dolgokról fogok beszélgetni a Strand Fesztiválon… ilyen sokáig, ilyen szívesen és jó kedvvel." A Soproni Egyetemet képviselő – oktatókból és diákokból álló - csapat reméli, hogy jövőre is találkozhat a Strand Fesztivál közönségével!