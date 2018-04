A Sopron Basket edzője kamerák előtt mondta el, hogy szerelmes játékosába

Az Index osztotta meg, hogy a mérkőzés öröme, izgalma teljesen magával ragadta a Sopron edzőjét, Roberto Iniguezt is. A spanyol szakember lefújás után az éppen az M4-nek nyilatkozó játékosa, Fegyverneky Zsófia nyakába omlott, és hatalmas mosollyal arcán ország-világ előtt kijelentette:Szerelmes vagyok belé. De már házas, ezzel nagyon elkéstem.A végén még valami olyasmit is mondott búcsúzóul, hogyha Fegyverneky nem lenne férjnél, akkor megpróbálkozna egy házassági ajánlattal, de ebből már nem lehetett minden szót érteni - írja a lap.Hát jó, mi is bevalljuk, hogy szerelmesek lettünk a soproni lányokba. Az összesbe!