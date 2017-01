A nyílt óceánon zenél a soproni Dalriada: meghívást kaptak a metálhajóra!

A Dalriada a metál műfaj legnagyobbjai között lép fel a fesztiválon.

, hogy a soproni zenekar is meghívást kapott a világ legnagyobb metálhajójára. A 70000 Tons of Metal fesztiválon aa nyílt óceánon koncertezhet. Az elképesztő lehetőségről Ficzek András , az együttes énekes-gitárosa számolt be lapunknak.˝Három hete egyeztettük le a részvételünket, de egyelőre felfoghatatlan, majd elhisszük, ha már ott vagyunk a Karib-tengeren. Hatalmas eredménynek tartom, hogy önerőből, magyar zenekarként, magyar dalokkal meghívást kaptunk az év egyik legnagyobb, legexkluzívabb rock-metal rendezvényére" – fogalmazott András.Az óriási, több mint 154 ezer tonnás, medencékkel, sportpályával tarkított metálhajó Miamiból, Fort Lauderdaleből indul a Karib-térség felé, a harmadik napon érkezik Haitire, Labadee-n köt ki, majd indul visszafelé."Február elsején landol a repülőnk, másnap a háromezres közönség, a világ minden tájáról érkező, mintegy hatszáz tagú zenekari társaság és az ezerötszáz fős legénység együtt hajózik ki a nyílt óceánra. Mi valamikor az utazás elején és a végén adunk egy-egy koncertet. Rendes hosszúságú, háromnegyed órás műsoridőt kaptunk, nagyon komoly fényekkel, hangtechnikával. Leginkább a folkos dalainkat visszük, csak saját szerzeményeket játszunk. Az indulástól az érkezésig – a nyílt vízen és kikötéskor is –, megállás nélkül tartanak majd a koncertek, a különböző rendezvények. Közönségtalálkozónk is lesz, fényképezéssel, dedikálással."

A Dalriada a metál műfaj legnagyobbjai, olyan zenekarok között lép fel a fesztiválon, mint az amerikai Anthrax, vagy a svéd Therion, de ott lesz a finn Amorphis zenekar is, ami András egyik kamaszkori kedvence. „Metálrajongóknak maga a kánaán ez a hely" – mondta. Hozzátette, a zenekar tagjai jelenleg az utazással kapcsolatos teendőkre koncentrálnak. Nagy dilemma például, hányas faktorú naptejet vigyenek, nehogy leégjenek a karibi napsütésben....A zenekarra egyébként a metálhajón kívül is mozgalmas időszak vár: alighogy hazaérnek, repülnek is tovább egy párizsi fesztiválra. Sopronban legközelebb a márciusi rockfarsangon zenélnek, közben készül a tizenegyedik stúdióalbumuk.