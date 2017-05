A Népi Díszítők Alkotó Körének újabb kiállítása nyílt meg Sopronban - fotók

A kiállítás megtekinthető: Sopronban a Szent Imre Plébánia aulájában*(Révai u. 1.) *2017. május 18-ig, hétfőn, szerdán, pénteken 9:00-12:00 óra között, továbbá kedden, csütörtökön 15:00-18:00 óra között és vasárnap a szentmisék után. A belépés díjtalan!

A soproni Népi Díszítők Alkotó Körének újabb kiállítása nyílt meg Sopronban, a Szent Imre plébánia aulájában. A Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány Népi Díszítő Alkotó Körének tagjai az autentikus népművészet képviselői, akik küldetést teljesítenek azzal, hogy az eredeti motívumokat továbbörökítik.Több, jellegzetes Kárpát-medencei magyar tájegység motívumkincse jelenik meg az alkotásokon. A plébánia nevében Kálmán Imre plébános köszöntötte a megjelenteket, a kiállítást dr. Varga Mária nyitotta meg, egyenként is méltatva a tájegységekre jellemző motívumkincs gazdagságát, külön is kiemelve a höveji hímzést, amely szintén meghonosodott a soproni hímzők körében.A népi díszítők értéket- és közösséget teremtő tevékenységét Sopron városa is támogatja, amelynek képviseletében Tóth Éva, a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzatának elnöke is jelen volt a megnyitón.