A Neoton Familia Sztárjai Sopronban - Nyerjen jegyet a koncertre!

Nyerjen belépőjegyet a soproni Neoton koncertre!



Az alábbi kvízkérdésekre vonatkozó helyes válaszok sorszámát és betűjelét küldje el a

A tárgy mezőbe kérjük írja: Neoton - Sopron

A helyes válaszok mellé kérjük írja meg elérhetőségeit is. (név, cím, tel.szám)



A helyes választ beküldők között 5x2 db belépőjegyet sorsolunk ki a Neoton Família december 29-i, soproni koncertjére.



1. Melyik évben jelent meg a Neoton Família Napraforgó című albuma?

A - 1977

B - 1979

C - 1982



2. Melyik Neoton Familia lemezen szerepelt a Yo-YO című dal

A - Minek ez a cirkusz?

B - Napraforgó

C - Védőháló nélkül



3. Ki a december 29-i, soproni koncert sztárvendége?

A - Dolly

B - Szűcs Judit

C -Zoltán Erika



Beküldési határidő: 2017. november 23., 15 óra

Egy nem mindennapi koncerttel készülnek, több mint 120 perces show-val várják az érdeklődőket. De ez még nem minden: a zenekarhoz csatlakozik Zoltán Erika énekesnő is. Az EMeRTon-díjas magyar előadó nevéhez olyan népszerű slágerek köthetőek, mint a Casanova, a Szerelemre születtem, vagy a Túl szexi lány!A Neoton Familia a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb magyar együttese. A Neoton története évtizedekre nyúlik vissza. Az alapítók Pásztor László és Galácz Lajos a hatvanas évek közepén, a közgázon hozták össze a zenekart. Az igazi siker 1979-ben a Napraforgó c. lemezzel adatott meg a zenekarnak, attól kezdve a vokális popzenét játszó csapat sikert sikerre halmozott. Olyan népszerű dalok fűződnek a nevükhöz, mint a Ha szombat este táncol, a Holnap hajnalig vagy a 220 felett. Japánban tíz évig voltak jelen, számos aranylemezt tudhattak ott maguknak. Spanyolországban a Santa Maria és a Don Quijote a slágerlisták sztárjai voltak. 1983-ban Tokióban, a Yamaha Fesztiválon Nagydíjat kaptak Time goes by c. dalukért. Az 1988-as Olimpiai Játékok egyik kedvelt dalát is Mándoki László és Csepregi Éva énekelte. Legnépszerűbb dalaik alapján íródott a Szép nyári nap musical.Jegyek válthatók a Novomatic Aréna jegypénztárában, valamint a jegy.hu és a pannonjegyek.hu oldalakon.