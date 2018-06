A Nemzeti Összetartozás Napja a soproni Jerevánon

A nyugdíjasklub tagjaként, Sélley Attila Erdélyt bemutató fotói különleges szépségükkel és érzékenységükkel idézik fel az erdélyi emberek mindennapjai, a táj szépségét. Régóta terveztek egy hasonló kiállítást, mondta el Dr. Koltai Miklósné, a klub elnöke szerencsés dolognak tartja, hogy éppen a Nemzeti Összetartozás Napján nyílhatott meg a tárlat, amelyet ezen a héten nézhetnek meg az érdeklődők. Köszönetét fejezte ki a Településrészi Önkormányzatnak, hogy a nyugdíjas klub ötletét felkarolták és így bárki megtekintheti az Erdélyi tájak, csángó életképek és Csíksomlyó című fotókiállítást.Tóth Éva, a nyugdíjasklub eseményét támogató, Jereván lakótelepi Részönkormányzat elnöke, a körzet önkormányzati képviselője kiállítás-megnyitó beszédében hangsúlyozta: a magyar nemzet életerejét, élni akarását és jövőbe vetett hitét bizonyítja az, hogy - Muhi, Mohács, Kismajtény és Világos - majd a történelem következő legtragikusabb eseménye, a Trianoni Békediktátum után 98 évvel mi, mai magyarok - minden történelmi megpróbáltatás ellenére - ma már a Nemzeti Összetartozás Napjaként tarthatjuk számon június 4-ét.Az összetartozás olyan érték, amely identitást, erőt, tartást, biztonságot, védelmet jelent és közös jövőt. Az összetartozás egymás iránti felelősséget jelent, a közösséghez való kötődés erős kötelékét, egyben a közösség szolgálatát - hangsúlyozta Tóth Éva, hozzátéve: Büszke arra, hogy a Jerevánnak vannak olyan helyi közösségei, mint a Lővéri Nyugdíjasklub, (de iskola, óvoda, egyházi közösség is), akik fontosnak tartják a közösség számára ünnepet szervezni, kiállítást bemutatni, műsort adni, azt a köztérre vinni és mindenkit annak a részévé tenni.Az összetartozás érték, mert összehozza az embereket: addig ameddig vannak olyanok, akik elfogadják a meghívást és eljönnek a közös megemlékezésre. Fontos az az üzenet, hogy Sélley Attilának nem-erdélyiként fontos volt évente többször is Erdélybe elutazni, több száz kilométereket megtenni, a láttottakat megörökíteni, aztán a képeket előhívni és most az itteni közösségnek bemutatni.A nemzeti Összetartozás napja, a Jerevánon nyitott szabadtéri kiállítás azt üzeni ma: erősebb az összetartozásunk, mint azok az erők, amelyek szét akarnak szakítani bennünket. Sőt, erőt adnak ahhoz, hogy a közösségi ügyeinket eredményesebben vigyük együtt sikerre - mondta Tóth Éva.