A négyszeres Iditarod-bajnok kutyáinál pozitív volt a drogteszt

"Soha nem adtam semmiféle tiltott szert a kutyáimnak" - hangoztatta Seavey Facebook-oldalára hétfőn kitett videoüzenetében, amelyben azt is bejelentette, hogy nem fog indulni a 2018-as megmérettetésen, tiltakozásul az őt ért vád miatt.



A rendezők múlt szerdán közölték, hogy a megmérettetés 1973-as kezdete óta először találtak tiltott drogokat - opiát alapú fájdalomcsillapító nyomait - négy részt vevő kutya szervezetében. Akkor ügyvéd tanácsára úgy döntöttek, hogy nem nevezik meg a nyilvánosság előtt a hajtót, mert nem tudják bizonyítani, hogy szándékosan használta a drogot.



A mintavételt hat órával a mintegy 1600 kilométeres táv megtétele után végezték március 14-én. A szert a mintavételt megelőző 15 órában, akár a verseny után is kaphatták a kutyák.



A szervezők végül a versenyen részt vevő hajtók nyomására másították meg döntésüket, és hozták nyilvánosságra hétfőn a hajtó kilétét. 83 jelenlegi és volt hajtó vasárnap közös közleményben követelte, hogy a szervezők 72 órán belül nevezzék meg a vétkest.



Dallas Seavey 2012, 2014, 2015 és 2016-ban nyerte meg a versenyt. Idén a második helyen végzett apja, Mitch mögött.



Chas St. George, az Iditarod szóvivője a múlt héten már közölte, hogy a hajtó ellen nem szabnak ki semmilyen büntetést, és a jövő évi versenyen is indulhat.



A március elején megrendezett versenyen 71 hajtó indult mintegy kétezer szánhúzó kutyával. A szervezők a célba érkezés után az első 20 helyen végzett csapatot tesztelték.



Az Iditarod az egyik legkeményebb kutyaszánverseny mind a hajtók, mind az állatok számára. Az 1973-ban először megrendezett megmérettetésen a győztes több mint 20 nap alatt tette meg a távot az alaszkai vadonban, idén márciusban nyolc nap alatt. A kutyákat 1994 óta tesztelik tiltott szerekre, valamennyi résztvevő kutyáját vizsgálják szúrópróbaszerűen a verseny kezdete előtt és a táv megtétele alatt, valamint az első húsz helyen végzettet a megmérettetés után.



Az Iditarodot egy 1925-ös mentőakció emlékére rendezik meg: annak idején váltott kutyaszánokkal juttattak el diftéria elleni oltóanyagot Noméba, hogy megmentsék az őslakosok gyermekeit.