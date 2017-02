A nagycenki a negyedik önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a megyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február 25-én rendezte meg Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének útnak indító ünnepségét. Március elsejétől önállóan, tehát a hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül is olthat tüzet és végezhet műszaki mentéseket az egyesület, miután teljesítette az önálló beavatkozáshoz szükséges feltételeket - írja a katasztrofavedelem.hu Az 1889-ben alakult egyesület eddig is hatékonyan, korszerű felszerelésekkel tudta támogatni a hivatásos tűzoltók munkáját. Az elmúlt nyáron önként vállalt feladatok, valamint a szakmai elöljárók javaslata után döntöttek az egyesület tagjai az önálló beavatkozói státusz vállalásáról, immár ennek tudatában szerezve be szakfelszereléseket.Az önállóvá válás alkalmából megrendezett ünnepségen – amelyen a megye elöljárói és az egyesület működési területén található települések polgármesterei is megjelentek – az országos katasztrófavédelmi főigazgató által jóváhagyott együttműködési megállapodást Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM OKF Tűzoltósági Főosztályának vezetője adta át az egyesület parancsnoka, Ragats Péter számára.Ünnepi beszédében Fülep Zoltán elmondta, országosan a negyvenkettedik alkalom a mai, amikor önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület ünnepelhet. Az ezredes kiemelte, hogy az elért szint fenntartása csak úgy lehetséges, ha a fiatal tagokat is bevonják az egyesület tevékenységébe.Széles Sándor megyei kormánymegbízott beszédét a tűzoltók imájából vett idézettel kezdte, ezzel hangsúlyozva a jelen és a múlt folyamatosságát. Minden időben az ember természetes igénye, hogy élete és értékei biztonságban legyenek, folytatta a kormánymegbízott, ha valami veszélyezteti ezeket, gyorsan jusson segítséghez. Ezt az igényt elégíti ki a nagycenki tűzoltó egyesület, egy újabb fehér foltot számolva fel a soproni járásban.Az útnak indító ünnepség és az önálló beavatkozás megkezdése alkalmából adományozott emlékszalagot Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgató kötötte fel az egyesület csapatzászlajára.Ragats Péter, az egyesület parancsnoka beszédében felidézte az egyesület történetét, az elődök munkáját, mint mondta, az elengedhetetlen volt a mai állapot eléréséhez. Kiemelte, munkájukban évek óta a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, a képzések tekintetében a megyei igazgatóság, a pályázatok elbírálásában pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyújt segítséget. A parancsnok köszönetet mondott az egyesület tagságának mindazért, amellyel a sikeres működéshez hozzájárultak.Győr-Moson-Sopron megyében a győrszemerei, a téti és a fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltó egyesület után negyedikként Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület szaktevékenységet végző önkéntes tűzoltói feleltek meg az előírt feltételeknek és kapták meg a lehetőséget, hogy önállóan beavatkozhassanak. Az egyesületnek harminckét aktív tagja van, közülük tizenhét tűzoltó vállal önálló tűzoltói szaktevékenységet, ők sikeresen teljesítették a rendszerbeállító gyakorlatot január 28-án. Az egyesület vállalta, hogy évi háromezer órában áll készenlétben, és ha kell, Nagycenk, Fertőboz, Hidegség és Pereszteg, vagyis összesen hetvenkét négyzetkilométernyi területre indul segíteni. A négy településen több mint négyezren élnek.