A Linkin Park énekese a VOLT-on még ennyire lazán indult a színpadra - fotó a backstage-ből

Chester, amikor elindult az öltözőjéből a VOLT színpadára. Fotó: Lobenwein Norbert

Negyvenötezren láttuk, de a számoknál fontosabb, hogy a közönség boldogan távozott a koncertről, a végén pedig vagy öt-tíz percen át színpadon maradt a zenekar és olyan meggyőző őszinteséggel hangsúlyozták, mennyire fantasztikusan érezték magukat, hogy azt megjátszani nem lehetett – fogalmazott Lobenwein Norbert lapunknak.A fesztivál főszervezője így folytatta: – Pár nappal később az ügynöküktől kaptunk is egy levelet arról, hogy mekkora élmény volt a VOLT-os koncert a zenekar tagjainak.Ma már tudjuk, hogy erre nincs többé lehetőség. Tudjuk, de felfogni nem lehet…– A koncert előtt a backstage-ben voltam onnantól, hogy megérkezett a zenekar. Talán soha nem láttam még ennyire közvetlen, jó fej csapatot.Készítettem egy fotót, amikor Chester az öltözőjéből elindult a színpadra. A képen is látszik, mennyire oldott és laza volt. Látta, hogy ott állok a színpadra vezető út szélén, és csak úgy lazán odaintett, mintha azt mondaná: „Na, akkor kezdjük el!" Erre vártunk 25 évig. Feldolgozhatatlan, ami történt.

˝ We´re family. Always and forever.˝ ˝Család vagyunk. Mindig és örökké˝ - így búcsúztak a Linkin Park tagjai Chestertől ezzel a fényképpel. Fotó: Facebook/Linkin Park

A VOLT-os koncerten mi is ott csápoltunk a tömegben, utána pedig úgy fogalmaztunk: az együttes Sopronban hagyta a szívét.„Ti vagytok a legjobbak" – mondta Chester a közönségnek. Látszott rajta, hogy komolyan is gondolja. Az énekes többször lement a küzdőtérre, hagyta, hogy a rajongók megérintsék, megsimogassák, a lányoknak puszit adott, kezet fogott a fiúkkal.Elbúcsúzott...Az énekes öngyilkossága után gyászba borultak a közösségi oldalak, szinte másodpercenként érkeztek a részvétnyilvánítások a Linkin Park videóihoz a YouTube-on. Gyászolnak a hírességek is: Rihanna, Bryan Adams, az Imagine Dragons, de Dwayne Johnson színész is kifejezte részvétét a Twitteren, az FC Inter labdarúgóklub pedig egy közös képpel búcsúzott az énekestől.