A Limp Bizkit és Ákos is fellép a VOLT-on

A korábban már bejelentették, hogy a Depeche Mode és az Iron Maiden is koncertezik Sopronban.



A szerdai összegzés szerint a legtöbb hazai zenekar 2018-ban is a VOLTon lép fel: a Quimby, a Wellhello, a Brains, a Punnany Massif és a Szabó Balázs Bandája már biztosan jelen lesz Sopronban. A Tankcsapda Lukács László 50. születésnapi koncertjével érkezik, Ákos pedig a VOLTon mutatja be új, kétórás showját.



A rap-rock műfaj egyik legnagyobb klasszikusa, a Limp Bizkit a legnagyobb slágereit hozza el 2018-as turnéján Sopronba és érkezik a dallamos gitárzenében utazó Skillet, az Egyesült Államok egyik legismertebb keresztény rockzenekara is.



A szervezők közölték, hogy csütörtökön délben indul a 60 órás, kedvezményes jegyelővétel a fesztiválra az ismert jegyirodákban és a fesztivál honlapján. Új lehetőség, hogy immár öt-, négy- és háromnapos bérletek is kaphatók a napijegyek mellett, a bérleteket pedig részletfizetéssel is megvásárolhatják a látogatók.