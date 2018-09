A környező utcákról mesélnek a bécsi tömegközlekedési eszközök kijelzői

Az Irisgasse mellett elhaladók megtudhatják például, hogy 17,5 méteres hosszúságával ez Bécs legrövidebb utcája, a 62-es villamos és több buszjárat utasai pedig arról olvashatnak, hogy a Philadelphiabrücke az azonos nevű gőzmozdonyról kapta a nevét, amely az amerikai városból származik.

Infoscreen egy bécsi villamoson. Fotó: Wiener Linien/Johannes Zinner

Augusztus vége óta a közelben található utcákról is olvashatnak érdekességeket a bécsi metrók, buszok és villamosok utasai. A járművek fedélzetén lévő kijelzőkön ugyanis – egészen októberig – nemcsak a következő megálló neve jelenik meg, hanem a környező utcák nevéhez kapcsolódó érdekességek is - adta hírül az Eurocomm-PR Budapest, Bécs Város Külképviseleti Irodája.Az új szolgáltatás a Béccsel kapcsolatos nyílt adatokra, geolokációs technológiára és a város saját online enciklopédiájára, a Wien Geschichte Wiki-re épít. A 2014 óta ingyen elérhető történelmi enciklopédia ( www.geschichtewiki.wien.at ) több mint 40.500 szócikket tartalmaz és folyamatosan aktualizálják, bővítik.A mintegy 340 nyilvános adatsor egy külön portálon, az Open Government Data Katalógusban érhető el a www.data.wien.gv.at címen. Ezek felhasználásával már több mint 240 alkalmazást fejlesztettek ki, amelyek nemcsak a bécsiek, de sok esetben a turisták életét is megkönnyítik.