A kópházi Egresits Ferencné Annus néni emlékét őrzi a szakácskönyv

– Édesanyámnak szerettünk volna emléket állítani és az utókornak megőrizni az egykori falusi lakodalmas hagyományokat. Ezért készítettük el a receptkönyvet – mondja Nagy Lászlóné Anna, aki maga is imád sütni-főzni. – Édesanyánkat mindenki csak Annus néniként ismerte, annak idején nem hiányozhatott egyetlen lakodalomból sem.Az 1960-as évektől harminc éven át több mint háromszáz lakodalomban sütött-főzött, egészen 70 éves koráig. Az egész héten át tartó készülődésben ő volt a karmester, hatan-heten dolgoztak a keze alá. Ő már az első napon szelektált a segítő asszonyok között. Az ügyesebbje mellette dolgozott, a kevésbé rátermett pedig a sütőt kezelte, mosogatott. A sütéshez szükséges kezdő alapanyagokat a lakodalmas háziak vették meg, majd a rokonság, barátok, ismerősök hordták hozzá a többi mennyiséget. Ez volt a szokás. A sütés reggel 6-tól délután 4-ig tartott mindennap. A segítő asszonyok már a kezdésre megszitálták a lisztet, cukrot és előkészítették a hozzávalókat – idézi fel az emlékeket Annus néni legkisebb lánya.

Annus néni hétfőtől szerdáig naponta körülbelül 16-féle süteményt készített, mindegyikből három-négy adagot. Csütörtökön kezdődött a torták sütése, pénteken pedig a krémes sütemények, torták díszítése. Szinte minden receptet fejből tudott, a mérleget is kevésszer használta, hiszen jó súlyérzéke volt. Nemcsak szülőfalujában, Kópházán hívták sütni, hanem a környékbeli településekre, Hidegségre, Hegykőre, Harkára, sőt, Sopronba is. A cukrászmesterséget soha nem tanulta, csak szeretett sütni-főzni, tapasztalatokon keresztül sajátította el az ismereteket. Volt, hogy egy házhoz több alkalommal is hívták, mert nemcsak lakodalmakon, hanem születésnapokon is sütött.– Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy régen a családoknál sok gyermek volt, akik imádták a finom süteményeket. Ők ma már felnőttek, de még mindig emlegetik: „Bezzeg Annus néni sütijei milyen finomak voltak. Jó lenne megszerezni a receptjeit." Ez adta az ötletet, hogy megsüssem, lefényképezzem és könyvbe gyűjtsem a finomságait. A cél az volt, hogy minden recepthez kép is készüljön, így a könyvet lapozva felelevenedhessenek a régi idők receptjei – meséli Anna, aki azt is elmondta, a sütemények azért készülhettek el újra, mert anyja annak idején őt is folyamatosan tanította, magyarázta a sütési fortélyokat. Büszkeséggel tölti el, hogy édesanyja, mindenki Annus nénije a környék és faluja elismert és tisztelt asszonya lett lakodalmi sütései révén.Annus néni mottója:A sütéshez nemcsak akarat, ügyes kéz, hanem szív és lélek is kell. Akkor lesz a munkának látszata, és az elkészült sütemények így lesznek a legszebbek és a legfinomabbak.Kevés fotó maradt fenn Annus néniről, a felvétel 1989-ben Pinnyén készült egy lakodalmas sütésen.A süteményes könyv