A gyógyítás több mint hivatás

Dr. Sztancs György nagy megtiszteltetésnek élte meg az elismerést. Fotó: Magasi

– A mi szakmánk egész életen át való tanulásról szól. 1986-ban jöttem Sopronba, azóta nagyot változott a város, mások az itt élő emberek is, de a legnagyobb változáson a kórház esett át – kezdte visszaemlékezését a főorvos, amikor a díj kapcsán pályafutásáról kérdeztük.Dr. Sztancs György a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett, Sopronban Scherfel Tibor főorvos és csapata fogadta az ifjú sebészt.– Új kihívásoknak kellett megfelelni, miután 1995-ben átadták az ország akkor egyik legmodernebb kórházát. Abban az évben traumatológiából is szakvizsgáztam, legfiatalabb ügyeletvezetőként hazai és külföldi tanulmányutakon gyarapítottam tudásomat, miközben havi háromszáz órát dolgoztunk. Közben megnősültem, viccesen azt mondjuk otthon, hogy egy szakvizsga, egy fiúgyermek. Nem volt könnyű időszak, de a nejem, a fiaim mindig mellettem álltak, nélkülük nehéz lett volna, nagy köszönet érte – meséli az 1997-ben adjunktussá kinevezett szakember.

A később önálló osztályként felálló traumatológián teljesedett ki tudása; műtéteinek száma évről évre nőtt, miközben a lehető legmodernebb implantátumokkal, technikákkal operált. Közben 1996-tól ellátta a férfi, majd már a női első osztályú kosárcsapatok csapatorvosi teendőit is. Miattuk is, 2010-ben sportorvostanból is szakvizsgát tett. 2012 óta osztályvezető, aki nagy hangsúlyt fektet a szakdolgozók és az orvosok csapatmunkájára.– Fiatal kollégáimnak munkát, egzisztenciát, előrelépési lehetőséget kell biztosítani, mert az unió itt van a szomszédban. Egy kollektívát építeni talán könnyebb, mint megtartani – mondja. 2015-ben megszerezte a negyedik szakképesítését is, immár ortopédiából. Szabadidejében jut még hely az Európai Borlovagrendben végzett munkának is, hazai és külföldi borversenyeken borbírálóként is részt vesz.– A bennünk élő gyermeknek időnként jólesik, amikor megsimogatják a buksiját. A mi munkánk több mint hivatás: szolgálat. Szolgáljuk betegeinket, városunkat – zárta a főorvos.