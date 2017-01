A gyerekek egészségéért dolgozott Kocsis Erzsébet

Kocsis Erzsébet munkája során több száz kisgyermek mozgásfejlődését segítette.

A Dr. Király Jenő-díjjal a város egészségügyi ellátása területén végzett kiemelkedő orvosi, szakmai, tudományos tevékenységet végzőket ismeri el minden évben a soproni képviselő-testület.Az idei kiválasztott Kocsis Erzsébet lett, aki okleveles gyógytornászként 1979-től dolgozott a soproni kórházban, egészen nyugdíjba vonulásáig. Hosszú évekig vezette a mozgásterapeuta-gyógytornász csoportot, mindig türelmes és barátságos volt mindenkivel. Kollégái szakmai tudása és emberi hozzáállása miatt egyaránt tisztelik.– Az elismerés rendkívül meglepő és megható volt számomra – mondja az októberben nyugdíjba vonult Kocsis Erzsébet, aki most a megérdemelt pihenést élvezi. – Sokáig dolgoztam a kórház alagsorában, most nagyon tudok örülni a délelőtti napfénynek, egy kis csendnek, egy jó könyvnek. A szakmai érdeklődésem nem veszik el, de egyelőre nincsenek konkrét terveim a jövőre nézve. Majd kialakul. Akiknek szüksége van rám, úgyis megtalálnak – fogalmaz a kitüntetett.

Kocsis Erzsébet iskolát teremtett, két speciális módszer soproni bevezetése is a nevéhez fűződik. A születés előtt vagy annak során jelentkező problémákkal küzdő csecsemők mozgásszervi fejlődését, javulását segítő módszert, valamint a kisiskolások számára szóló tartásjavító, egészségmegőrző programot is vezetett be. Ezeknek a módszereknek köszönhetően sok kis – ahogy ő fogalmaz – gyereke élhet teljes, vagy teljesebb életet.