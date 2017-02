A Gulag-ra hurcolt egyházi személyekre emlékeztek Agyagosszergényben - fotók

A Közi Horváth József Népfőiskola a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" alkalmából meghirdetett GUL-15-B - "KOR-dokumentumok" pályázati kiírás keretében nyert támogatást "Ravaszkodással álcázott vallásüldözés" címen, melynek keretében: "Emlékek a táborokból - Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag-rabok megpróbáltatásai" című könyv megjelentetésére nyílt lehetőség.A kiadvány bemutatójára február 4-án, szombaton került sor Agyagosszergényben. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Veres András győri megyéspüspök volt. A szentmise kezdetén Horváth Dénes egyházközségi elnök, népfőiskolai alapító köszöntötte a főpásztort. Ezt követően a helyi Művelődési Házban Dr. Bank Barbara és Dr. Soós Viktor Attila a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjai, a könyv szerzői ismertették annak tartalmát.Dr. Soós Viktor Attila a rendezvényről tudósító M1-es tévécsatornának elmondta: a könyv a Szovjetunióba hurcolt egyházi személyek sorsáról, megpróbáltatásairól szól. Azt mutatja be, hogy 1944-45-től kezdődően a Gulag-ra elhurcolt papokra, szerzetesekre, milyen sors várt. Két kiemelkedő egyházi személy Harangozó Ferenc szombathelyi és Mészáros Tibor veszprémi egyházmegyés papok visszaemlékezései is megtalálhatóak a könyvben, ezt pedig megelőzi annak a bemutatása, hogy hogyan üldözték az egyházakat 1945 után Magyarországon, kik voltak azok a papok, szerzetesek, akiket a Gulag-táborokba vittek.A rendezvényen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Olofsson Placid bencés szerzetesatyáról is, aki tíz évig raboskodott a Gulag-on, és erősen kötődött Agyagosszergényhez. 2009-ben járt utoljára a községben, akkor pappá szentelése 70. évfordulója alkalmából mutatott be szentmisét és tartott előadást. Az ott elhangzottakból felidézett hanganyagrészlettel idézték meg Placid atya mindig derűvel teli hangját.A most bemutatott könyv immár a tizedik népfőiskolai kiadvány, melynek borítóját az agyagosszergényi Kóbor Mirandola tervezte, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatója.Szalai Viktor a Népfőiskola alapítója a rendezvény végén bejelentette, hogy Közi Horváth József Emlékévet hirdet 2017/18-ban a Népfőiskola, melynek témája a XX. századi katolikus reformnemzedék tagjainak a bemutatása, és a kor szellemiségének megismertetése.A rendezvényt és a könyv megjelenését a „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" alkalmából létrehozott Emlékbizottság támogatta.