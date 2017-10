A fegyházból posztolt egy rab

Az elítélt fotókat is mellékelt az ebédjéről, a patkányról, a proteinszeleteiről, rengeteg csokiról és testépítéséről. Posztjai azóta eltűntek a közösségi hálóról, ami nem csoda. A börtönökben ugyanis elméletileg nem lehetne internetezni. Szigorúan tilos a civil telefon is, de hogy ennek ellenére bejutnak az eszközök, arra példa a Győrből elszökött rab sztorija is. A bíróságon vallotta, hogy rabtársa megbukott a mobiljával, s azt hitte, ő nyomta fel... (Előzmény: Szökött rab: Megbántam, mint a kutya, 2017. október 20., péntek, Kisalföld.)



A facebookozó sopronkőhidai rab ráadásul alaposan bemártotta a börtön dolgozóit. Nemcsak a zsúfoltságról írt ugyanis, hanem arról is, hogy megtagadták az érintkezést a hozzátartozókkal, s így esélyt sem kap az újrakezdéshez. A büntetés-végrehajtás számára legkínosabb mondata pedig valószínűleg ez: „...azt mondják, nincs korrupció, holott csomagban semmilyen tiltott tárgy nem tud bejönni, mert reptéri röntgengép van, tehát csak a bv dolgozói tudják behozni a tiltott tárgyakat..." Szavai megerősítésére tett fel egy fotót a zárka asztalán hegyekben álló csokoládékról, proteinszeletekről, kávéról, kakaóról.



A posztot az OKPécs internetes újság találta meg, ők azt is tudják, hogy a facebookozó elítélt a 2008-as pécsi kézigránátos merénylet egyik elkövetője. Két társát, akik a gyilkosságot elkövették, életfogytiglanra ítélték, ő 12 év fegyházbüntetést kapott, mert „csak" a robbanóanyagot szerezte be. 2012-ben kezdte, vagyis már öt évet leült és hét éve van hátra.



A büntetés-végrehajtási szervezet az esettel összefüggő valamennyi körülmény tisztázása érdekében belső vizsgálatot indított, ez jelenleg is folyamatban van – kaptuk a tájékoztatást a büntetés-végrehajtás országos parancsnokságától az eset kapcsán. A fogvatartottak internetes kommunikációra szolgáló eszközt nem tarthatnak maguknál, így az internet, illetve a közösségi média használata nem engedélyezett számukra – erősítették meg azt, amit úgyis tudunk.



A hatályos jogszabályok szerint jogerősen elítélt és előzetes letartóztatott fogvatartottak ugyanakkor használhatnak mobiltelefon-készüléket, de ezzel csak kimenő hívásokat lehet kezdeményezni, internetezésre, kép rögzítésére, illetve szöveges üzenetek küldésére-fogadására a készülék nem alkalmas. A mobiltelefon beállítása csak a számítógépes nyilvántartásban előre rögzített kapcsolattartókkal történő telefonhívást engedélyezi, a kapcsolattartókhoz rendelt telefonszámokkal.



Tiltott tárgyak büntetés-végrehajtási intézetbe történő bejutása, bejuttatása – azok előkerülése – esetén minden esetben belső vizsgálatot indítanak. A vizsgálat eredményétől függően az érintett személyi állomány tagjával és a fogvatartottal szemben is fegyelmi eljárás, esetleg büntetőeljárás indul – tudatta a BVOP.



Rövid börtöninternetes pályafutása alatt a rab csaknem száz képet és tizenegy videót posztolt huszonkét bejegyzésében, amit azóta a Facebook „Sajnos ez a tartalom jelenleg nem érhető el" címkével látott el.