A bíróság tárgyalja: halálos baleset Nagycenk és Kópháza között - A sofőr 46 éves családapa nem élte túl az ütközést

Dr. Berecz Róbert ügyész segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével is vádolta a férfit.

Tragikus nap volt a Fejér megyéből származó, Nagycenken építkező háromgyermekes családnak 2017. február 11., szombat: a Sopronba tartó férj Suzukiját az útpadkára, s részben azon túlra szorította le egy Sopronból Mihályiba haladó férfi veszélyes előzési manővere. A jobb kerekeivel már a földes részen gurult Suzuki a hirtelen visszakormányzástól irányíthatatlanná vált, keresztbe fordult az úttesten, és egy szabályosan közlekedő, osztrák rendszámú kocsihoz csapódott. A Suzukit vezető 46 éves családapa nem élte túl az ütközést.Ha beigazolódik bűnössége, halmazati büntetésül akár több mint tíz év börtönt is kaphat.A karambolt okozó férfi nem állt meg, hogy elsősegélyben részesítse a bajbajutottakat, hanem nagy sebességgel – a tanúk szerint legalább 120–130-as tempóval – elviharzott. Vesztére, mert pár kilométerre ő is az árokban landolt. A szemtanúk elmondásából kirajzolódott a két baleset összefüggése a rendőrök előtt.A vádlott büntetőperét dr. Király Réka bíró és tanácsa tárgyalta a Soproni Járásbíróságon. Dr. Berecz Róbert, a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség ügyésze halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével vádolta a férfit, aki – ha beigazolódik bűnössége – halmazati büntetésül akár több mint tíz év börtönt is kaphat. A per során tagadta, hogy tudott volna az általa okozott balesetről.Ugyanakkor a tanúk egybehangzóan állították, „ámokfutóként" vezetett a vádlott az úton, s érezni lehetett, hogy ennek nem lesz jó vége. Volt olyan is, akit annyira felháborított a rendkívül veszélyes helyzeteket teremtő autós „ilyet még nem láttam" vezetési stílusa, hogy mobiljával videót készített a felelőtlenül cikázó járműről. A felvétel – amelyek eleve alátámasztják a vádat – a rendőrség, majd az ügyészség birtokába került. Egy másik tanú a Kópháza–Nagycenk közötti szakaszt nemes egyszerűséggel „jó rutinpályának" nevezte, mondván: szinte rendszeresek ott az olyan előzések, amelyeket nem kellene bevállalni. Ezt az esetet kirívónak ítélte: úgy vezetett a balesetet okozó férfi MG típusú személyautójával, hogy „én most jövök, a többiek nem érdekelnek"; míg másvalaki „pökhendi vezetési stílusnak" nevezte ezt az agresszív magatartást. Egyöntetűen állapították meg, hogy „idegből jövő előzések voltak lesz, ami lesz alapon". A többieknek csak az jutott osztályrészül, hogy igyekezzenek elkerülni az ütközést.A bíró a szakértői vélemények és további tanúk meghallgatása miatt júniusra napolta el a büntetőpert.