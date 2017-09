A belvárosi kapualjakban rendeznek programokat Sopronban - térkép

A program a város védőszentjének ünnepéhez, a Szent Mihály-naphoz kapcsolódik október 1-jén - mondta el a közművelődési feladatokat is ellátó Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón.Pataki András közlése szerint október első vasárnapján a belváros fő terén, valamint a környező utcákban olyan házak kapui is megnyílnak, ahová látogató hétköznap nem vagy csak ritkán juthat be. A KultKapuk nevet viselő rendezvény idején 30 belvárosi épület kapualjában kínálnak majd kulturális programot a közönségnek.

Kiemelte, hogy valamennyi kapualjban a résztvevők aktív közreműködésére számíthatnak. Például az egyik helyszínen famegmunkáló szerszámokat lehet kézbe venni, máshol ki lehet próbálni középkori és modern ülőbútorokat vagy mozizhatnak az érdeklődők, de bekukucskálhatnak vezetővel egy középkori sikátorba, megpróbálhatnak kinyitni egy makkos fazárral működő több százéves pinceajtót is - sorolta a programokat Szekeres Krisztina rendezvényszervező, ötletgazda.A szervezők arról is beszéltek még, hogy Soproni Somlai Attila festőművész kiállítása szintén ehhez a kulturális rendezvényhez kapcsolódik, a szeptember 30-án nyíló tárlaton 40 műalkotáson jelennek meg Sopron kapui.A KultKapuk programja október 1-jén délután 2 órakor a soproni városháza kapujának megnyitásával indul. Titkos udvarok, mesélő kapualjak címmel tematikus sétához is csatlakozhatnak az érdeklődők, de a helyszínek egymástól függetlenül is megtekinthetők. Ehhez térképek is készültek, amelyek kulináris különlegességekre beváltható pontgyűjtő füzetként is funkcionálnak majd - tette hozzá Pataki András.