A befektetési döntéseket is ellenőrizte az ÁSZ Hidegségen

Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzatnál a kontrollrendszer hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított.



A befektetési döntések meghozatala a költségvetési rendeletek hatásköri szabályozásának összességében megfelelt, de a korrupciós veszélyekkel szemben nem építettek ki megfelelő védelmet.



Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál és nemzetiségi önkormányzatoknál.



Ezek célja a szabályozott működés, illetve a pénzügyi egyensúly megteremtésének és fenntartásának támogatása volt. A 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az önkormányzatok befektetéseire is.



Hidegség tekintetében az ÁSZ a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakot vizsgálta, valamint 2011-től az önkormányzat befektetési döntéseit és azok végrehajtását.



A kontrolltevékenység hiányosságain túl megállapították, hogy a kockázatkezelési rendszert sem működtették megfelelően.



Az értékpapírok beszerzése és visszaváltása a 2008-2009. évi költségvetési rendeletekben foglaltaknak megfelelően történt, de a 2014. évi befektetési jegy értékesítéséről a képviselő-testület utólag döntött, valamint a befektetési jegyekről nem vezettek a jogszabályoknak megfelelő részletező nyilvántartást.



A kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a korrupciós kockázatok szintjével – tudta meg a Kisalföld Renkó Zsuzsanna felügyeleti vezetőtől, aki azt is hozzátette: az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a jegyzőnek öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.



Ezek a kontrollrendszer hiányosságaival, valamint a befektetési tevékenység számviteli elszámolásával kapcsolatosak. Azt is javasolták, nézzék meg, hogy a hiányosságok indokolják-e a személyi felelősség felvetését.