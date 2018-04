A bécsiek dönthetik el, milyen ülések legyenek az új metrókocsikban

Copyright fotó: PID / Votava

Radial, Linea és Trigon – ezek azok az ülésmodellek, melyek közül a bécsiek választhatják ki, melyikkel szereljék fel az új metrókocsikat, az X-Wageneket. Ezek 2020 közepétől fokozatosan váltják le a 70-es évek óta forgalomban lévő szerelvényeket, az "Ezüstnyilakat". 2030-ig nemcsak az U1-U4-es vonalakon járnak majd új szerelvények, de a most épülő U5-ön is ezek szállítják majd az utasokat.Noha a három ülés között ránézésre nincs sok különbség, rátelepedve már egyértelművé válnak az eltérések. Míg a Linea elnevezésű modell mindenféle testtartást lehetővé tesz, addig a Trigon jobban megtámasztja a gerincet és egyenesebb tartást biztosít. A Radial valószínűleg a magasabb utasok kedvence lesz, mert kialakításának köszönhetően nem ér majd össze a szembenülők térde."Egy jó ülést kifejleszteni komplex feladat, de egy cseppet sem bánjuk, ha közben a jövőbeli utasok árgus szemekkel figyelnek bennünket. Három üléstípust fejlesztettünk ki, hogy ergonómiailag is megfeleljünk a bécsiek ízlésének" – mondta Arnulf Wolfram, az új szerelvényeket szállító Siemens Österreich mobilitási igazgatója a szavazás kapcsán.Az új üléseket 2018. április 21-től próbálhatja ki a bécsi utazóközönség az U2/U5 Infocenterben, illetve meghatározott napokon egy-egy nagyobb forgalmú metróállomáson. Az elegáns és funkcionális ülések az eddigi műanyag helyett laminált rétegelt falemezből készülnek, így nemcsak kényelmesek, de környezetbarátak is.