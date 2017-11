A bécsi köztisztaságiak felkészültek a télre

Fotó: MA 48

Gyorsan reagált a bécsi köztisztasági vállalat, az MA 48 az idei első havazásra. Szerdáról csütörtökre virradóra összesen 1.400 dolgozót és 350 munkagépet állítottak csatasorba, hogy megtisztítsák az utakat a hótól és jégtől. A téli szolgálatra időben felkészült a vállalat, és olyan innovatív szórótechnológiát szerzett be, ami a sómennyiséget a lehető legalacsonyabb szinten tartja. Nulla fok körüli hőmérsékletnél telített sósvizet, nulla fok alatt, vagy nagyobb hómennyiség esetén pedig nedves sót használnak. Ehhez sikerült beszerezni olyan szórójárműveket, amelyek mindkettő szórására alkalmasak, így a jármű vezetője a helyzetnek megfelelően dönthet az egyik vagy a másik mellett. Szintén nagyon beváltak az évek óta használt duplapengés hókotrók, így ezeket most már a főutak mentén is használják.

A minél hatékonyabb munkavégzés érdekében a feladatkörök pontosan le vannak osztva. Az osztrák főváros teljes úthálózatát az MA 48 tisztítja, az általa kezelt útfelület összesen 23 millió négyzetmétert tesz ki. Emellett az MA 48 illetékességébe tartozik még 610.000 folyóméternyi járda, lépcső és kombinált gyalogos- és kerékpárút. A bécsi kerékpárutak hóeltakarítása is az köztisztasági vállalat dolga. Az autópályákat és a gyorsforgalmi utakat, illetve ezek bevezetőit viszont az osztrák ASFINAG tisztítja.