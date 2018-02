A babája megölésével vádolt fertőendrédi nőről azt mondják, szerette kislányát

A megölt baba anyja állítja: korábban is voltak megmagyarázhatatlan rosszullétei, de nem keverte a gyógyszert és a szeszt. Fotó: Mészáros

Háromszor törtek elő a könnyek N. Mariettából, akit kisbabája megölésével vádolnak. Dr. Habony János tanácsa, aki megkérte a kezét a Svájcban fél évig prostituáltként dolgozó, 30 éves anyának. Kendra Svájcban másik apától született, a csecsemő apjának tartott fiatalember szerint Marietta várta a babát, míg egy tanú szerint elvetette volna, ha nincs túl későn.Meghallgatták a fiatalembereket, akik az albérlet másik szobájában éltek, s azokat, akik átruccantak iszogatni aznap. A nő élettársa hazaérkezett, kintről kiáltva köszönt Mariettának, s később felállt a konyhai asztaltól, hogy benézzen hozzá. Kihallatszott a szobából: „Kendra, Kendra... Miért fekszik a földön? Mit csináltál vele? Nem lélegzik."A férfi sírt – idézte fel az egyik tanú –, Marietta pedig a semmibe révedve ült bent a pamlagon. Akkor is, amikor a mentőorvos az újraélesztéssel küzdött. Nem felelt a doktornak semmire. A bíróság kérdéseket intéz most tavasszal az orvos szakértőhöz, például arról, hogy a sérüléseket okozhatta-e egyetlen megrázás, vagy hosszabb idejű bántalmazásra lehet csak gondolni.

A védőnő a tragédia előtt hat órával adományt vitt Mariettának, szerinte a nő nem volt bódult. Otthona mindig rendezett, tiszta volt, ellátta a kislányt. Ezt a többi tanú is kimondta, féltestvére pedánsnak nevezte őt. De azzal kapcsolatban már, hogy Marietta ivott-e a levélszám szedett gyógyszerre, a válaszok skálája széles volt. Ő maga tagadja, míg a baba apjának tartott fiatalember szerint ez mindennapos volt, agresszívvá vált, s olyankor Kendrával sem tudott mit kezdeni.„Ha a baba sírt – mondta egy távolabbi nőrokon –, csak állt bénultan." A védőnő vallomása volt tegnap az első pillanat, amikor Marietta elsírta magát, visszacsöppenve az időben oda, amikor minden visszafordítható volt. Másodszor akkor zokogott fel, amikor jóval idősebb féltestvére Marietta tízéves fiát emlegette, akivel a világon semmilyen kapcsolatot nem ápolt a nő. A kisfiú – akit aztán ő nevelt – „feltétel nélkül szerette anyját", de nehezen viselte, hogy feltűnik és elmegy.Gyerekként Marietta az anyjához kötődött, akivel mélyszegénységben éltek, az asszony súlyos mentális problémákkal is küzdött. Ezekről szólva hangzott el tegnap a bírói kérdés: „Az édesanyjuk most is otthonban van, ugye?" Pár másodperc után a rokon azt válaszolta: „Anyu sajnos január 21-én meghalt." A teremben feltört a zokogás, Marietta vigasztalhatatlanul sírt, úgy, mint aki most tudja meg a hírt. A bíró halkan, meglepetten fordult a tanú felé. „Most tudta meg?" – mutatott a nő felé. S a tanú bólintott.Mariettát az őr kikísérte a folyosóra, hogy összeszedje magát. Tíz perce volt, folytatni kellett. A tárgyalás legvégén egyszer csak azt kérdezte a bíró: „Mondja, meglátogatta magát valaki a börtönben kétezer-tizenhat október nyolcadika óta?" Némán rázta a fejét, a padlót nézte.