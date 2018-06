960 millióból felújítják a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasutat - Sajnos emiatt nyáron be is zár

Az idei évben a GYSEV Zrt. teljes körű felújítást végez a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton. A munkálatok érintik a keskeny nyomtávú vasúti pályát és a gördülőállományt is. A tavaszi és nyári időszakban emiatt nem fogad látogatókat a múzeumvasút.A felújítási-átalakítási munkálatokat a GYSEV Zrt. saját kivitelezésben végzi el, a tervek szerint idén ősszel zárulhat le a múzeumvasutat érintő rekonstrukció.A vasúti pályát érintő munkálatok során átépítik az alépítményt és új zúzottkő ágyazatba fektetik a vágányt. A felépítmény átépítése során új betonaljakra kerülnek a sínek. A szakemberek emellett elvégzik a szükséges vágányszabályozási munkálatokat, új kitérőket építenek be. Elkészül egy új vasbeton kerethíd, az Ikva patakon átvezető, acélszerkezetű hidat pedig felújítják. Nagycenk és Fertőboz állomásokon új peront építenek, de megújulnak a múzeumvasút épületei, többek között a fertőbozi fűtőház is, melyet szeretne a látogatók előtt megnyitni a GYSEV Zrt.A munkálatok érintik a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút gördülőállományát is: a kisvasúti személykocsik felújítását saját műhelykapacitással végzi a GYSEV Zrt., csak bizonyos, speciális munkálatok esetében (pl. bádogtető kialakítása) von be külső vállalkozót a vasúttársaság.A vontató járművek is megújulnak ezekben a hónapokban: a vasúttársaság szakemberei dolgoznak a C50 jelzésű, dízel üzemű mozdony és az „András" nevet viselő gőzmozdony folyamatos üzemkészséget biztosító felújításán. Emellett a keskenynyomtávú „Dongó" elnevezésű motorkocsi is megújul és a múzeumvasút rendelkezésére áll majd.A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút infrastruktúrája a GYSEV Zrt. tulajdonában van. A soproni székhelyű vasúttársaság végzi az időszakos üzemeltetést, az évente áprilistól októberig tartó szezonban. A kisvasút gördülőállománya a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdona.A múzeumvasút teljes rekonstrukciójának mintegy 960 millió forintos költségét magyar állami forrásból finanszírozza a GYSEV Zrt.