34 milliós támogatás a VELUX munkatársainak és helyi szervezeteknek

A VELUX Cégcsoport több mint 75 éve teremt kellemesebb lakókörnyezetet. A dán gyökerekkel rendelkező cég nemcsak termékeivel, hanem a vállalati felelősségvállalás terén is kulcsfontosságúnak tartja az emberek életének jobbá tételét. Ennek egyik pillére a társadalmi hozzájárulás, amelynek keretében évről évre jelentős anyagi támogatást nyújt Alkalmazotti Alapítványán keresztül civil szervezeteknek és munkatársainak egyaránt.



2016-ban az Alkalmazotti Alapítvány nemzetközi szinten 427 alkalommal, összesen 311 millió forintot adományozott. A támogatásokban a súlyos betegséggel vagy egyéb nehézséggel szembesülő, illetve a gyermekük tanulmányaihoz szükséges anyagi háttér megteremtésében segítségre szoruló munkatársak, valamint a leányvállalatok környezetében tevékenykedő nonprofit szervezetek részesültek.



A VELUX Magyarország Kft. munkatársait és a helyi szervezeteket 34 millió forinttal segítette 2016-ban az Alkalmazotti Alapítvány: többek között nehéz helyzetbe került munkavállalóknak, valamint iskoláknak, óvodáknak, kórházaknak, sport kluboknak, alapítványoknak juttatták el a támogatást.



Az Alkalmazotti Alapítvány a tavalyi évben 28 esetben, 300 ezer és 900 ezer forint közötti összeggel támogatta a súlyos betegséggel küzdő munkatársakat vagy családtagjaikat, ezzel is elősegítve gyógyulásukat.



Tanulmányi célra 2016-ban közel 10 millió forintot adományozott az Alkalmazotti Alapítvány, a munkatársak szakmát tanuló gyermekeinek segítése céljából.



Nonprofit célú kezdeményezések 10 alkalommal nyertek el támogatást, elsősorban hátrányos helyzetű közösségek, gyermekeket célzó projektek megvalósítására.



A közösségi projektek keretében szülői kezdeményezés jóvoltából kapott támogatást az Endrédy Vendel Waldorf Iskola. A fertőendrédi általános iskola épületében megalakult intézmény az adományt az induláshoz nélkülözhetetlen felújítási munkálatokra, bútorokra és eszközökre fordította.



„A VKR Holding A/S, amelynek a VELUX Cégcsoport is tagja, 1991-ben hozta létre az Alkalmazotti Alapítványt, amely megalapítása óta több mint 2400 munkavállalót és több mint 1600 közösségi kezdeményezést támogatott. Példaértékűnek tartom, hogy cégcsoportunk felelős munkaadóként lehetőségeihez mérten, az Alkalmazotti Alapítványon keresztül is segíti munkavállalóit – mondta el Őz Beáta, a VELUX Magyarország Kft. kereskedelmi és marketing irodájának ügyvezetője.