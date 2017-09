30 bűncselekmény - Autókat, pincéket törtek fel a fiatalok Sopronban

A két fiatal megbánta már a tavalyi autó- és pincefeltöréseket.

Tavaly májusban felháborodást váltott ki Sopronban egy autó- és pincefeltörés-sorozat. Az elkövetők lelkén mintegy harminc bűncselekmény szárad, vittek mindent, amit csak találtak: 75 ezer forintos biciklit éppúgy, mint pár száz forintos öngyújtót, üveg lekvárt vagy épp filctollat. A rendőrök végül elkapták a tetteseket, akik mindent bevallottak. Az akkor 16 éves lány és az épphogy a 18. életévét betöltött fiú idén februárban kezdődött büntetőügyében most megszületett az elsőfokú ítélet.A mostani tárgyaláson tanúként idézték meg azokat a nyomozókat, akik a rendőrségi eljárás során kihallgatták a gyanúsítottakat. – Egészen kiváló memóriával rendelkezik a kislány; a náluk talált sok-sok bűnjel, ellopott tárgy mindegyikéről meg tudta mondani, melyik honnan és milyen színű autóból származik – fogalmazott az egyik alezredes.

A dr. Király Réka bíró vezette tárgyalásra az elsőrendű vádlottat, a lányt a rákospalotai javító-nevelő intézetből rabszíjon hozták. A nevelőintézettől kapott és felolvasott jellemzés szerint a lány kimagaslóan teljesít a vetélkedőkön, közösségi szellemű, meseíró pályázatot is nyert. Bűnelkövető társa, a másodrendű vádlott fiatalember ugyanakkor szabadlábon védekezhetett.Dr. Gosztola Katalin ügyész perbeszédében „jármű önkényes elvételének" bűntettével egészítette ki a vádat. A fiatalok ugyanis az egyik feltörtautót beindították az ott talált pótkulccsal. Mivel egyikük sem tudott vezetni, nem nyomták be a kuplungot, ezért a kocsi „megugrott" s nekiütközött egy kerítésnek. Mindez elegendő volt arra, hogy „megvalósuljon a tényállás". Dr. Csizmadia Zsolt győri ügyvéd védőbeszédében indítványozta: mivel védence a bűncselekmény okán már nyolc hónapja él javító-nevelő intézetben, kapjon nyolc hónap börtönt. A büntetésbe viszont számítsák be az intézetben már letöltött időt. Így a tinédzser lány mielőbb családja körében lehet, hiszen alaposan megbánta bűnét. A másodrendű vádlott ugyancsak megbánó magatartást tanúsított.A bíró – mérlegelve a súlyosító és enyhítő körülményeket – a lányt végül kétévi javító-nevelő intézetre ítélte, ahonnan – ideiglenesen – legkorábban jövő januárban engedhetik haza. A fiatalember két év börtönt kapott, négy év próbaidőre felfüggesztve. Az ítélet jogerős.