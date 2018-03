24 órás kosármeccs Sopronkövesden

Ezúttal az iskolások tizenkét csapata mellett a volt 8. osztályosok is képviseltették magukat, no és persze a tanárok is. Így tizennégy csapat küzdött a palánkok alatt egy álló nap és egy hosszú éjszaka során. Végül a kékek győztek 1000–926 arányban. Volt hárompontos- és büntetődobó verseny is. Győri Edit intézményvezető örömmel számolt be arról is, hogy idén vendégeik is voltak: a Soproni „Solymok" kerekesszékes kosárlabdacsapata.



A gyerekek maguk is kipróbálhatták, hogy milyen kerekesszékben kosarazni. A jó hangulathoz még a szülői munkaközösség tagjai és a helyi vállalkozók is hozzájárultak a finom vacsorával. – Nem a nyeremény, hanem a játék a fontos. Eggyé kovácsol bennünket, miközben mozog diák és tanár, és valamennyien jól érezzük magunkat – zárták a szervezők.