180 millióból újul meg a Soproni Egyetem botanikus kertje

Fotó: Magasi

Az újítások célja, hogy szélesebb körben ismertessék meg a kert értékeit - hangzott el a fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón szerdán Sopronban.Király Géza docens elmondta, hogy Sopronban részlegesen felújítják az üvegházat, a dolgozók részére az öltözőt és az irodát, valamint az utakat és az ösvényeket. Megújítják az amerikai és az ázsiai gyűjteményt, interaktív tanösvényeket alakítanak ki elsősorban az általános iskolások számára, és a karbantartást elősegítő eszközöket is beszereznek.Készítenek egy olyan geodéziai felmérést is a kert talajáról, növényeiről, amelyet később helyben és az interneten is elérhetővé szeretnének tenni. A botanikus kert alsó részéről legutóbb 1998-ban, a felső részéről pedig 2000-ben készült geodéziai felmérés. A projekt keretében megvalósuló felméréssel egységesíteni szeretnék az adatbázist és egy háromdimenziós modellt is készítenek majd róla.Kui Biborka intézeti munkatárs hozzátette, hogy az 1967-ben telepített észak-amerikai és ázsiai gyűjteményben kétszázötven védőfásításból származó fát fognak kivágni, és helyükre mintegy ezerötszáz új egyedet telepítenek. Ebből mintegy háromszáz-háromszáz egyed lesz észak-amerikai és ázsiai fa és cserje.A tanösvények tematikusak lesznek, egy a természetvédelemről, egy az erdészetről, egy pedig a faipari ágazatról fog szólni.Tama István, az egyetem kommunikációs csoportvezetője elmondta, hogy a beruházást az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja támogatja, az Interreg programban a Szlovák Erdészeti Kutatóközponttal (Národné Lesnícke Centrum) közösen összesen 1 millió 461 ezer euró (479,8 millió forint) támogatást kaptak. A program keretében a soproni botanikus kert megújításával párhuzamosan újul meg a Kisiblyei Arborétum csaknem háromszázmillió forintból.A Soproni Egyetem botanikus kertje 17,2 hektáron terül el, és mintegy négyezerféle növény található benne.