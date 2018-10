Vigyázat, szörnyek az ágy alatt!

Minden gyerek fél valamitől. A szörnyektől az ágy alatt, mumustól a szekrényben vagy az ószerestől, aki elviszi, ha rosszat csinál. A mesékben megjelenő gonoszok a félelmeken nem enyhítenek, sőt, ha éppen olyan hangulatban van a kicsi, akkor még erősíthet is a rettegésen.

Nem mindegy, hogy a gyerek nézi a mesét vagy olvassák neki. Előbbi esetben sokkal könnyebben kialakulhat benne a félelem, mivel konkrét alakokat lát. Ezzel szemben, ha a képzelőerejére bízzuk a gonoszt, akkor csak annyira látja félelmetesnek, amennyire ő akarja. – A két és fél éves gyerekeknél például megfigyelhető, hogy megijed attól a mesétől, amit addig szeretett, mivel ebben a korban kezdenek kijönni az alapfélelmei. Éppen ezért mindig figyelni kell arra, hogy a mese, amit a tévében néz vagy amit olvasunk neki, éppen milyen hatással van rá. Nem feltétlenül jó az, ha egyedül hagyjuk tévézés közben, mivel a gyerek nem úgy fogja látni a mesét, ahogy azt mi látjuk és fordítva – magyarázta a Bojti Andrea gyermekpszichológus.A szakértő szerint vannak mesék, amelyek még felnőtt fejjel is brutálisnak számítanak. Ilyen például a Piroska és a farkas vagy a Jancsi és Juliska. Szerencsére a gyerekek nem a brutalitást látják, mivel ők egészen kisiskoláskorukig mágikus világban élnek. Ezeknek a történeteknek az az alapüzenetük, hogy a világ jó és hogy a gonosz elnyeri a méltó büntetését.– Az a tudat, hogy a dolgok megoldódnak és mindig rendbe jönnek, a gyermekek lelkivilágának nagyon fontosak – magyarázta a gyermekpszichológus.

Olyan meséket tegyünk eléjük, amelyek a hétköznapi problémákkal foglalkoznak aranyos figurákkal. Azok a mesék, amelyekben feltűnik a gonosz, az igazságos világba vetett hitüket erősíti, hiszen a végén mindig győz a jó, a gonosz pedig bűnhődik. Ez egyfajta optimizmus: ha tanulok vagy keményen dolgozom, az kifizetődik. Ez a felfogás a későbbi életükben segíthet a kudarcok könnyebb kezelésében.

– Ha nagyon sok félelmet kap a gyerek és állandóan retteg, az nem jó, finoman adagolva viszont szabad nekik a gonoszról is hallani, mert a gyerekeknek is fel kell ismerniük a létezését. Meg kell tanulniuk azt is, hogy hogyan kell az ilyen élményeket feldolgozni, hiszen nem csak mosoly és szeretet van a világon. A picik élvezik azokat a történeteket, amiknél egy kicsit félhetnek, de csak akkor, ha ezt fel is tudják dolgozni. Megpróbálom humorosan csinálni és vegyíteni, hogy lehetőleg egy kicsit féljen is, de a végén mindig feloldódjon, tehát a jó győzzön.