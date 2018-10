Üzenet a síron túlról

Nézzetek fel a csillagokra!

A londoni Tudomány Múzeumában tartott könyvbemutatón elhangzott felvételen Hawking arra figyelmeztetett, hogy a tudomány és az oktatás világszerte „nagyobb veszélyben van, mint valaha". Az elméleti fizikus Donald Trump amerikai elnök megválasztását és a 2016-os brit Brexit-szavazást „a szakértők, s köztük a tudósok elleni globális lázadás részeként" idézte.Hawking elismerte, hogy a tudománynak számos komoly problémával kell szembenéznie a világon, mint a klímaváltozás, a túlnépesedés, a fajok kihalása, az erdőirtás és az óceánok pusztulása, ugyanakkor továbbra is arra biztatta a fiatalokat, hogy „nézzenek fel a csillagokra és ne a lábuk elé".



„Próbáljátok megérteni, amit láttok, és gondolkodjatok róla, hogyan keletkezett az univerzum. Fontos, hogy ne adjátok fel. Engedjétek szabadjára a képzeleteteket. Formáljátok a jövőt" - üzente a tudós.

Az emberiségnek nincs más választása, mint elhagyni a Földet

Hawking több mint ötven évig küzdött egy gyógyíthatatlan motoros neuronbetegséggel, az amiotrófiás laterálszklerózisal, ami miatt megbénult és csak egy számítógépen keresztül, beszédszintetizátorral tudott kommunikálni környezetével. Hamvait júniusban helyezték el a Wesminster Abbey-ben, Charles Darwin és Isaac Newton síremléke között.



A következő ötven év válaszokat ad

Eddie Redmayne brit színész mondott beszédet Stephen Hawking koporsójánál a gyászmisén, a Cambridge-i Egyetem Great St. Mary's kápolnájában. A világhírű professzor életrajzi filmjében Redmayne játszotta címszerepet. (MTI/EPA)

A Brief Answers To The Big Questions, amelyet a The Daily Telegraph kritikusa „egy csodálatos elme briliáns kis könyvének" nevezett, a napokban jelent meg. A könyvön Hawking tavaly kezdett el dolgozni, de már nem jutott a végére. Halála után gyermekei és tudós kollégái Hawking hatalmas munkásságának anyagaiból merítve fejezték be a könyvet.„Bizonyos kérdéseket rendszeresen feltettek neki. A könyv pedig megkísérli összefoglalni a legjobban definiált, legvilágosabb, legautentikusabb válaszait" - mondta el lánya, Lucy Hawking a bemutatón.A könyvben Hawking egyebek mellett kifejti, hogy nézete szerint az emberiségnek nincs más választása, mint elhagyni a Földet, ha nem akarja kockáztatni a „megsemmisülést", és azt jósolta, hogy a számítógépek a következő száz év alatt túlnőnek az emberi intelligencián, de „meg kell győződnünk arról, hogy a számítógépek céljai a miénkhez igazodnak" - idézett a könyv válaszaiból a Psy.org tudományos portál.Hawking úgy vélte, hogy az emberi fajnak fejlesztenie kell mentális és fizikai tulajdonságait, de a genetikailag módosított szuperemberek, akik nagyobb memóriával és betegségekkel szembeni védettséggel rendelkeznek, veszélyeztethetik a többieket.A tudós válaszai között azt is megfogalmazta, hogy mire az emberek rájönnek, mi történik a klímaváltozással, talán már túl késő lesz. Hawking szerint isten nem létezik, nincs megbízható bizonyíték a túlvilágra, az emberek a világra gyakorolt hatásuk és továbbadott génjeik révén élnek tovább. A következő ötven évben megértjük majd, hogyan kezdődött az élet - vetítette előre a tudós, aki úgy gondolta, hogy addigra azt is felfedezhetjük, hogy létezik-e máshol is élet az univerzumban.