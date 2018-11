Túlélni a túlélhetetlent

Egy világ omlott össze

Marianna élete is hasonlóképpen alakult érettségi után, mint a korabelieké: munka, szerelem, házasság, gyermek. 18 évesen lépett ki a nagybetűs életbe, tudta: a hangjával szeretne kezdene valamit. Akkoriban indult egy kereskedelmi rádió Nyíregyházán, ahova ismeretlenül bekopogtatott, jól sikerült a próbafelvétele, egyből fel is vették. Hamar párra talált, itt ismerte meg férjét, és azt is tudta, gyermeket szeretne. – 22 éves voltam, amikor Dominika megszületett, másfél éves volt, amikor visszamentem dolgozni, éltem az anyukák megszokott életét. Hiszek abban, ha az egyensúlyt megteremtjük az életünkben, akkor lehetünk egyszerre jó anyák és sikeresek a szakmánkban – mesélte Lippai Marianna. Lányuk teljesen normálisan fejlődött, megtanult járni, szaladt, biciklizett. Életük eddig olyan volt, mint minden más családé.Dominika az óvodában kezdett sokat betegeskedni, az tűnt fel szüleinek, hogy egyensúlyproblémái voltak. Orvostól orvosig jártak, 12 különböző szakvéleményt kaptak. Végül a debreceni klinikán csináltak egy kromoszómavizsgálatot céltudatosan egy betegségtípusra, azért, hogy kizárják, nem ez a baj. – Sajnos nem tudták kizárni, kiderült, hogy mozgásszervi betegségben szenved, annak a legsúlyosabb fajtáját diagnosztizálták nála, és közölték: semmi jóra ne számítsunk, ha szerencsénk van, 15 éves koráig élhet – emlékezik vissza az édesanya.Ahogy ő fogalmaz, itt elkezdődött egy másik élet, egy új fejezet, amely sajnos nem volt túl szép. Amikor megtudta, gyógyíthatatlan beteg a gyermeke, egy világ omlott össze benne. Úgy fogalmazott: ez a pokol, amikor nem tudsz a saját gyermekeden segíteni. Sodródott Domi állapotával együtt, ez elmondása szerint egyenlő volt az elfogadással, hiszen el kellett fogadnia fokozatosan, többek között azt, hogy már nem tud járni, hogy újra pelenkázni kell. Persze a dac, a vádaskodás benne is munkált. – Három évig kérdezgettem, miért pont én, miért pont az én gyerekem. Aztán elfogadtam: valamiért ezt mérte rám a jó Isten. Belenyugodtam a helyzetbe, és arra törekedtem, hogy kihozzam belőle a legjobbat – meséli az édesanya az elfogadás folyamatát.

Lippai Marianna átélte azt, ami minden édesanya rémálma: gyógyíthatatlan betegségben elveszítette kislányát.

A poklot is megjártam

Lippai Marianna írásait a www.eletkedv.com oldalon olvashatják. Itt üzenni is lehet neki, de előadásai időpontjairól is pontos információt kaphatnak.

Sebes a lelke, de ma már boldog

Lippai Marianna szívügyének tekinti, hogy gyerekeken segítsen. Fotó: Frank Yvett

Innentől mindent feltett arra, hogy élményeket adjon a lányának, igyekeztek megélni minden pillanatot, hisz tudta, lehet, nem lesz holnap. 2002-ben mondták ki, halálos beteg a lánya, 2010-re romlott annyira az állapota, hogy tolókocsiba került, járásképtelenné vált, lefogyott 10 kilóra, tüdőgyulladása lett. Ekkor 13 éves volt Dominika, ahogy Marianna fogalmaz: eljött az ő ideje, és előrement.Az utána lévő két év pokol volt számára. Vallja, mindenki olyan feladatot kap, amekkorát el bír viselni. Azért volt képes végigcsinálni, mert tudta, ha ezt mérték rá, akkor alkalmas erre. Mélyen gyászolt ebben az időszakban, sok minden megfordult a fejében. – Utána akartam menni, de tudtam, fel kell állnom, sokszor elestem, felálltam, kerestem az utam. Nem csináltam semmi hülyeséget, de nagyon nehéz volt, azt akartam, mindenki hagyjon békén – emlékezik vissza fájdalmasan. Az élete is sokat változott ebben az időszakban, elvált a kislánya édesapjától, nem bírta ki a kapcsolatuk az ő betegségét. Mint mondta, az isteni gondviselés küldte hozzá mostani férjét, ő hatalmas türelemmel és nyugalommal viselte fájdalmát. Elkezdett újra dolgozni, visszahívták a rádióba, de azt nem csinálta sokáig, mert jött az Életkedv, a saját blogja.Egy barátnője javasolta neki, írja meg történetüket, ő úgy gondolta, ez senkit nem érdekel. Azóta sokat ír róla, hangoztatja, felállásához, megerősödéséhez szükség volt arra, hogy kitolja magából a fájdalmát.Olyannyira bejött a blog, hogy ma már milliók olvassák. 5 és fél éve már csak ezzel foglalkozik, felismerte: az útja az Életkedv. – Ma már mindennap írok, és gyakran tartok előadásokat is. A célom az, hogy megmutassam az embereknek, az élet nem magától szép, mi tehetjük azzá, észre kell vennünk a napi csodákat – fogalmazta meg. Mint mondta, mindenkit nem tud felkarolni, ám van egy szívügye: a sérült gyermekek segítése. Ha látókörébe kerül egy fogyatékkal élő vagy beteg gyermek, azt szívesen meglátogatja. Sokszor ezek a családok műtétre, gyógykezelésre gyűjtenek, ebben rengeteget segítenek életkedvelői, többször gyűlt már így össze adomány is.Mindenszentek kapcsán elmesélte lapunknak, nem jár rendszeresen a temetőbe. Idén egy hete volt Dominika sírjánál. Azt mondja, azért jár oda, hogy a sírt gondozza, a lánya mindig a lelkében van. Közösségi oldalán meg is osztotta azt, milyen gondolatok jöttek a lelkébe: „Egy anya számára a legnagyobb és legborzasztóbb fájdalom, amikor a gyermekét temeti el. Nincs ez így jól! Egy anyának ugyanis nem lenne szabad a koporsóban látnia saját gyermekét, csakis az ágyban, miként reggel ébredezik. Egy anyának nem lenne szabad a gyermeke sírja mellett állnia, csakis az íróasztala mellett, és nézni, miként tanul. Egy anyának nem lenne szabad a gyermeke sírjára virágot vinnie, csakis a ballagására, netán az esküvőjére. Egy anyának nem lenne szabad gyertyát gyújtani a gyermeke sírján, csakis a születésnapi tortáján. Nincs ez így jól! Mégis sokan, nagyon sokan átélik. Szóval, egy anya, aki eltemette saját gyermekét, bizony megkapta élete legnehezebb keresztjét, és az, hogy végleg el kellett engednie a gyermeke kezét, egy életre sebessé tette a lelkét." Megjegyzéséhez hozzátette: „Én jól vagyok. Ne aggódjatok! Csak azért írtam ezt le, mert tudom, hogy milyen sok édesanya cipeli fájdalmasan a keresztjét."Beszélgetésünk végén hozzátette, teljes most az élete, jól érzi magát a bőrében. – Boldog vagyok, hogy sok emberrel sikerült megértetnem, hogy nem kell elengednünk szeretteinket. Vigyük magukkal őket a lelkünkben – zárta gondolatait.