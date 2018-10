Tom Hanks: nem tud hibázni?

Doug Nichol új, California Typewriter című dokumentumfilmje óta mindenki tudja, hogy Tom Hanks-nek több mint 200 írógépe van, és milyen nosztalgiával viseltet ezen „mechanikus monstrumok" iránt.

17 novella, 17 írógépen

Tom Hanks, a többszörös Oscar-díjas színész-rendező-forgatókönyvíró-producer, aki néhány éve irodalmi igényű írásokat jelentet meg a The New York Times, a Vanity Fair és a The New Yorker hasábjain, szépíróként is egyre nagyobb sikereket arat.Kötete széles palettán mozgó írásokat kínál, amelyek mindegyikében feltűnik egy – olykor több – hagyományos írógép. A történetek színtere az Egyesült Államok – a nagy olvasztótégely, ahol mindenki különleges karakternek számít. A 17 novellát tartalmazó kötet érdekessége, hogy mind a 17 novellát különböző mechanikus írógépeken írta.

„Lehetséges, de rendkívül valószínűtlen, hogy létezik olyan ember, aki mindenben tehetséges, amihez csak hozzányúl – kezdi a kritikát Leonardo Adrian Garcia az AV Club Könyvajánló rovatában. – Ez jellemzi a polihisztorokat, ugyanakkor ők rendkívül ritkák.

Kiruccanás térben, időben

Az Uncommon Type (magyar cím: Különleges karakterek) határozottan Tom Hanks könyve. Teli van színészekkel, kiruccanásokkal mind térben, mind időben, és persze írógépekkel, vagyis egy olyan tárggyal, amely minden egyes novellában szerepel. (Hanks lelkes írógépgyűjtő, és a California Typewriter című dokumentumfilmben el is mondja, hogy több mint 250 mechanikus monstrum van a tulajdonában).A novellagyűjtemény dialógusokat is tartalmaz, sőt, az ember szinte hallja Tom Hanks hangját – a kötet novelláiból készült hangoskönyv biztosan besztszeller lesz majd.

Az Uncommon Types 17 novella gyűjteménye. Az egyik novella barátokról szól, olyan barátokról akik kiválóak lennének egy Benetton-reklámban: a névtelen narrátor, aki talán maga Tom Hanks lehet, a régi-új barátnője, Anna, Steve Wong, és az új amerikai állampolgár, Mohammed Dayax-Abdo (röviden Mdash). Olyan, mint egy televíziós műsor, amibe a sokszínűség volt a szempont, amikor beválogatták a szereplőket. Ennek a négy embernek talán a legemlékezetesebb a története ebben a novellagyűjteményben. A Three Exhausting Weeks (Három kimerítő hét) című novellában a narrátor beleszeret Annába, még mielőtt felfedezné, hogy bár a teknős és a nyúl lehetnek barátok, randizni valószínűleg sosem fognak.

Gyermeki kíváncsisággal

Az Alan Bean Plus Four (Alan Bean és mi négyen) című novellában a négyes elindul egy szürreális expedicióval a holdra és vissza, és az abszurd utazás után racionálisan azt állítják, hogy a holdon nehéz leszállni. A négyes utolsó története, amely a Steve Wong Is Perfect (Steve Wong tökéletes játéka) címet viseli, arról szól, hogyan szerez Wong nemzeti hírnevet.A könyvet olvasva vannak pillanatok, amikor érezni, hogy egy nagyszerű író rejtőzködik a felszín alatt, mintha John Updike szívből jövő meséi keverednének Carl Sagan vagy H.G. Wells írásaival, és mintha ezt mind egyszerre fedeznénk fel gyermeki kíváncsisággal, az életben első alkalommal.



Pillanatnyilag még nehéz elhelyezni Tom Hanks-t az írás görbéjén, de az igazság az, hogy elég tehetség van benne ahhoz, hogy ne hasonlítsuk össze egyik korábbi színészből íróvá lett szerzővel sem.

Férfias összekacsintás

Hanks több más hírességgel van abban a képzeletbeli klubban, amelynek tagjai azt remélik, hogy a digitális világ megverhető lassú írógépbillentyű-leütésekkel.

Ezekben a novellákban, mint például az Alan Bean Plus Four, vagy a The Past Is Important To Us (A múlt fontos nekünk) címűben érzi Tom Hanks a leginkább otthonosabban magát. Ezeknél a novelláknál érezni, hogy az írás nem munka volt, hanem természetesen jött.Ennek inverze pedig azokban a pillanatokban érhető tetten, amikor Hanks vagy teljesen kiszámítható, vagy teljesen szeszélyessé válik.Ugyanakkor ezekben a történetekben van egyfajta férfias összekacsintás is, és ez jól van így. A Three Exhausting Weeks című novellában Hanks úgy írja le Annát, mint egy karcsú, feszes testű nőt, az A Junket In The City Of Lights (Sajtóturné a fények városában) című történetben pedig Willa Sax karaktere könnyen félreolvasható (Willa Sex), és rendkívül objektívan képes róla írni.Pillanatnyilag még nehéz elhelyezni Tom Hanks-t az írás görbéjén, de az igazság az, hogy elég tehetség van benne ahhoz, hogy ne hasonlítsuk össze egyik korábbi színészből íróvá lett szerzővel sem. George Sanuders-szé nyilván nem válhat, de ez nem jelenti azt, hogy egy napon ne gondolnánk úgy Tom Hansk-re, mint az íróra.