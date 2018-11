TízmillIókat fizethetnek az eredeti Tüskevárért

Fekete István (1900–1970) egy nap akár 60 oldalt is írt.

Az 1967-ben bemutatott nagy sikerű Tüskevárban Tutajos, azaz Seregi Zoltán (a fotókon jobbra) partnere István bácsiként Zenthe Ferenc és Matula bácsiként Bánhidi László voltak.

Az árverést pénteken 17 órától tartják, de regisztrálni kell rá. Akik ezt nem teszik meg, csak nézőként vehetnek részt az aukción, amit személyesen és az interneten keresztül is lehet követni. Az árverésen szintén kalapács alá kerül a Tüskevár legelső kiadása, annak kezdőára tízezer forint.

Az eredeti kézirat kikiáltási ára 2 millió forint. Az író eredetileg a Matula iskolája címet akarta adni a könyvnek. Fotó: Bánkúti Sándor

– Azt nem tudni pontosan, miért változtatott, talán azért, mert írás közben rájött: ez nem ifjúsági, hanem pedagógiai re­gény – mondta korábban az író hagyatékát gondozó férfi, akit egyébként szintén Fe­kete Istvánnak hívnak. A most 93 éves férfi az író özvegyétől tudta meg, hogy a névrokonság nem véletlen, mert távoli rokona a regényírónak. Edit asszony ezért is döntött úgy, hogy rábízza férje műveit. István számtalan tárgyat – többek között egy papírvágót és ivópoharat – őriz a híres írótól, de most úgy döntött, megválik a Tüskevár eredeti, 408 oldalas változatától.A fővárosi Mú­zeum Antikváriumot kérte fel, hogy segítsenek az el­adásban. Pista bácsi már korábban is felkereste őket, hogy adjanak el egy-egy darabot a gyűjteményéből. Utoljára Kró, a holló történetének kézirata kelt el Fekete művei közül, a 120 ezer forintos kikiáltási ár végül 220 ezerre ment fel.– Nálunk eddig még nem került árverésre ekkora kvalitású tárgy, mint most a Tüskevár. Megtisztelő számunkra, hogy bennünket keresett meg István – mondta Antal Károly, a Múzeum Antikvárium társtulajdonosa. Az aranyfestékkel, vászonkötéssel ellátott szöveget az író 1956. június 29-én kezdte írni. Valószínű, hogy a kikiáltási ár többszöröséért sikerül majd eladni, volt már harmincnégymillióért leütött magyar kézirat is. Sok esély van rá, hogy a Tüskevár sem áll meg tízmillió forintnál.A vételár nyolcvan százaléka mindenesetre ahhoz kerül, aki licitre bocsátotta az adott tárgyat, tehát Fekete Istvánhoz. Fekete István mindig kézzel, különálló papírlapokra írta műveit. Kétezer lap maradt utána, amiket később a felesége köttetett be. Mindenre és mindennel írt: ami épp a keze ügyébe került, amikor elkapta az ihlet. Ilyenkor egy nap akár hatvan oldal is született, igazi megszállottként alkotott.