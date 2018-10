Találka Micimackó törzshelyén, a Pagonyban

Berg Judit a megnyitón.

A Pozsonyi Pagony 2001-ben indult három baráti házaspár ötletéből és összefogásából. Akkor merész ötletnek tűnt egy kizárólag gyerekkönyvekkel foglalkozó boltot és kiadót létrehozni, de a Pagony alapítóit ez nem tántorította el. 2001-ben mindössze egy bolt nyílt meg Budapesten, a Pozsonyi úton. A cég alapítói azóta sem változtak: a mai napig is irányítják, szervezik a munkát, és ha kell pakolják a könyveket is. Pedig az elmúlt 17 évben a Pagony összesen több mint 500 gyerekkönyvet adott ki, melyek a legkisebbektől a kiskamaszokig terjedő korosztály számára nyújtottak bevezetést a könyvek világába. Emellett 63 kötetet gondoztak a 2013-ban induló Tilos az Á-márkanév alatt, melyek a 14-18 évesek számára készültek. A könyvek mellett saját kiadású társasjátékokkal is jelenteztek már. A most megnyitott győri egység pedig már a nyolcadik könyvesboltjuk.

„A Pagony és én együtt indultunk. Akkor voltam kezdő író, mikor a Pagony kezdő kiadó volt, egyetlen pici bolttal Budapesten. Aztán egyre több és több szerzőt és illusztrátort fedeztek fel, és ma már, ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor a kortárs gyerekkönyvek hatalmas választékából válogathatunk, és ez jelentős részben a Pagonynak köszönhető" – mondta a megnyitón Berg Judit – a Rumini, a Két kis dínó, a Lengemesék és a Maszat-sorozat József Attila-díjas szerzője.

A Pagony célja az, hogy biztos tájékozódási pontot jelentsen mindazoknak, akik a minőségi gyerek- és kamaszirodalmat keresik.

Kovács Eszter, a kiadó főszerkesztője elmondta, a Pagonynál az érdeklődő szülők és gyerekek olyan eladókat találnak a boltokban, akik olvasták és szeretik a polcokon található könyveket, ismerik a játékokat, és igazi szakértőként tudnak tanácsot adni a választáshoz. Emellett a boltok sok programlehetőséget kínáló találkozóhelyek is a gyerekek és szüleik számára. „Ha betérsz hozzánk, és nem vásárolsz, de jól érzed magad, akkor már teljesült a küldetésünk" – teszi hozzá a főszerkesztő.