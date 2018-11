Tabut döntő, beszélgetős Mama-dal

„Publikáltunk egy nagyon fontos dalt a világ legelső bluegrass gyereklemezéről. Szabad? Kell? Lehet beszélni gyerekeknek az elmúlásról? És ha igen, akkor hogyan?" A második lemezével hamarosan debütáló Belvárosi Betyárok zene- és szövegszerzője, Váray László telibe talált a kérdéssel. És a válasszal is, amit leginkább nekünk, felnőtteknek ad meg Mama című dalával.„Ez egy elkerülhetetlen beszélgetés, hiszen előbb-utóbb minden gyerek felteszi a kérdést: Mi történik azokkal, akiket szeretünk, ismerünk és elmennek közülünk? A Mama című felvételünk egy beszélgetős dal, amely nem feltétlenül ér véget a meghallgatásával. A téma szokatlan lehet egy gyerekeknek muzsikáló zenekartól, de a dallal kapcsolatos élmények azt mutatják, sikerült megtalálni azt a hangot, ami nemcsak elmond egy ilyen párbeszédet, hanem el is indíthatja és segítheti is azt." (Váray László)

Emlékszel, hogy sokat mentünk egy fehér házba / Amire egyszer a helikopter is leszállt / Tudod, ezt úgy mondják emberül / Hogy onnan az ember lelke elrepül. (Részletek a dalból.)

Váray László saját szavaival, s az imént idézett dalszövegében egyenesen a szemünkbe néz, biztatva arra, hogy beszéljünk a Mamáról és a Papáról, mert biztosan hiányoznak a gyerekeinknek.

Az az utca, az a ház / Azok a furcsa lépcsők, a sok virág / Az a fotel, amiben ott az a kuckó / Az egy hely, ott volt

a világ.

A számhoz készült illusztráció is a mama szeretetéről szól.

A dal születéséről a szerzője így vall: „Ahogy minden dalunk története és hősei valóságosak, úgy ennek a dalnak is megvan a maga átélt valósága. Ez az a titkos fűszer, ami miatt a dalainkban magára ismer a közönség, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is, hiszen ezek nekik, róluk is szólnak. Ez a felvétel, illetve a helyzet, amit elmond – bár megvan a maga drámaisága –, mégsem egy végtelenül szomorú dal; vagy ha igen, akkor inkább a felnőtteknek lehet az. A gyerekek számára ez valóban egy elmondó, magyarázó felvétel."Váray László azt gondolja, „nem a megírásához kellett másfajta szemlélet és bátorság, hanem ahhoz, hogy felkerüljön a készülő lemezünkre. Amennyire én tudom, ennek nincs korábbi megfelelője, a témával más még nem próbálkozott. Látva a reakciókat úgy gondolom, jó volt a megérzésem, sikerült eltalálni azt a tónust, ami működik, szerethető és nem hatásvadász. Fontos alany volt a gyerekek világában otthonosan mozgó dr. Kádár Annamária pszichológus is, aki nemcsak a lemezhez, hanem külön ehhez a dalhoz is írt recenziót. Ő is érezte, hogy ez egy különleges utat járó felvétel, az ő bátorítása az egyik legfontosabb megerősítés volt nekünk."

Az első szó, ott mondtad el / az a sok-sok álom, ami játszás után született / Az a konyha és a sámli, amin ülve a szörpöt ittad / És az otthon vagyok mama-illat.

Szóljon akkor a dalról dr. Kádár Annamária pszichológus:

„A Belvárosi Betyárok arra hívnak meg bennünket meg téged, hogy kuporodjunk le együtt a gyermek mellé. (...) A lemez nagy erőssége a Mama című dal, ami a gyász, a veszteség érzését teszi feldolgozhatóvá a gyermek számára. Tapasztalatom szerint a legtöbb szülő megrémül, ha a gyermek a halálról kérdezősködik, és igyekeznek megkímélni őt a témától. Nem nagyon tudjuk, miként búcsúzzunk a haldoklótól, mit mondjunk a gyászolónak, mit kezdjünk a saját fájdalmunkkal. Addig azonban gyermekünknek sem tudunk segíteni, amíg mi magunk rettegünk, és nem vagyunk képesek szembenézni saját, halálhoz, veszteséghez fűződő érzéseinkkel. Ha kegyes, ködös hazugságokat mondunk gyermekünknek, hogy így védjük meg, ő a hiányzó részeket a fantáziájából pótolja ki, ami sokkal nyomasztóbb lehet, mint a valóság. Ilyenkor ugyanis a gyermek általánosít, és minden elváláskor aktiválódik az a félelme, hogy vajon viszontlátja-e még a számára fontos személyeket. A gyermek ilyenkor magára marad a legnagyobb félelmeivel. Hiába hisszük, hogy kicsi még, nem értheti, miről van szó, ő igenis érzékeli azt, hogy mi játszódik le bennünk, felfogja képzetáramlásainkat."



Van egy olyan világ / Ahova jó emberek mennek el / Aki szomorú volt, még az is / Ott nevetve ébred fel.

Váray László – szöveg-zene, ének, gitár, basszusgitár, mandolin, ukulele, billentyűs hangszerek. Valastyán Tamás – vokál, dob, ütőhangszerek, billentyűs hangszerek. Előzmény: Első lemezük (Fejforgató) alig másfél év alatt országos ismertséget és folyamatos koncertkörutat hozott a zenekarnak: a hazai koncertek mellett két földrész 9 országába juttatta el a győri „betyárokat". Váray László gyerekdalainak sajátos világa, humora és nyelvezete nemcsak a gyerekeket tette rajongóvá, hanem a szülőket, nagyszülőket is. Óvónők és tanárok ajánlásával (is) járják az országot és a világ magyar közösségeit, ahol a dalok köré épült előadásban mozgáskoreográfiával, interaktív módon szólnak a közönséghez. 2018-ban a zenekar elkészítette második lemezét (A Tündértó partján), melynek dalai többek között az első lemezhez kapcsolódó koncertélményekből születtek. A dalok szereplői és hősei, ahogy az előző lemeznél, most is létező alakok, például a Buboréktündér, aki történetével a Belvárosi Betyárokat is elvarázsolta. A humor és az okos szövegek most is több irányba kelnek útra, hisz ahogy a gyerekek, ugyanúgy a felnőttek is találnak morzsákat ezen az úton, amik sokszor fontos felismerésekhez vezetik őket.

Lemezbemutató koncertek: november 9., Győr, Kisfaludy Károly-könyvtár, 17.30 óra. November 11., Budapest, Budapest Jazz Club, 11.00.

Így folytatja a pszichológus: „A Mama című dalban megosztott gyász és szomorúság felszabadító erejű, hiszen valójában nem a halál ténye az, amitől a gyermekek megsérülnek, hanem azok a körülmények, amelyeket mi hozunk létre az esemény kapcsán. Ha nem beszélünk a veszteségről a gyermekünkkel, azzal akaratlanul is letiltjuk a gyászát. Abban azonban mindenképpen segítségünkre lesz a dal, hogy jobban rá tudjunk hangolódni a gyermek érzéseire, félelmeire, gyászára, és megfelelőbb módon viszonyuljunk ezekhez. Meg fogunk lepődni azon, hogy ha bennünk kicsit oldódik a szorongás és tisztázódik néhány gondolat, mennyivel nyitottabbak és hitelesebbek leszünk, amikor gyermekünk »kényes« kérdéseket tesz fel nekünk. Amit nem tudunk szavakban elmesélni, hagyjuk, hogy a dal mondja el helyettünk..."Hol hallhatják?