Sztárok, akik íróként is kipróbálták magukat - Vajon melyikük futott be?

Leonard Cohen kísérleti regényében a szerelmi sokszögre fúkuszált. Fotó: MTI

Tom Hanks amerikai színész is megpróbálkozott az írással. Fotó:MTI

Liptai Claudia Az Álomnő című könyvével állt az olvasóközönség elé. Fotó: MTI

James Franco rendező, producer az írástól sem riadt vissza. Fotó: MTI

A modell előbb színésznőnek állt, majd billentyűzetet ragadott, és megírta ezt a felnőtté válásról szóló regényt. Amit a saját generációján kívül a szőrös szívű kritikusok is értékeltek.Az énekes kísérleti regényét, amelynek középpontjában egy szerelmi sokszög áll, Jack Ke­rouac: Úton című művével szokták együtt emlegetni. Kell ennél nagyobb elismerés?A kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, aki a rendezést és a producerkedést is kipróbálta már, imádja a régi, me­chanikus írógépeket. A gyűjtésük mellett egy tizenhét írásból álló kötetet is szentelt a hobbijának, ugyanis minden történetben – így vagy úgy –, de szerepük van ezeknek a masináknak.Az Oscar-díjra jelölt színész előbb papírra vetette a regényt, majd filmet rendezett belőle, és az egyik szerepet is eljátszotta. Ráadásul nem is ez az egyetlen könyve, a Hamvazószerda is megjelent magyarul.A színpad, a televízió, a különböző fellépések mellett kalandregényével is szórakoztatni akart, és kiderült, pikáns humora nem csak élőben érvényesül, a papírról is átjön.A korunk polihisztora címre pályázó színész, rendező, forgatókönyv­író, producer, festő az írást sem hagyhatta ki a repertoárjából. A ti­nikről és problémáikról szóló novelláskötet címadója szülővárosa, a kaliforniai Palo Alto.

„Sok-sok éven keresztül spirálos, kockás füzetekbe irkáltam, vagy pontosabban: irkákba firkáltam a gondolataimat, történeteimet, emlékezés céljából"

Bodrogi Gyula kockás füzetekbe irkált sokáig. Fotó: MTI

Hugh Laurie könyve is kellemes olvasmány. Fotó: MTI

– írja Bodrogi Gyula, a nemzet színésze. Ám aki elolvasta a könyvet, az pontosan tudja, hogy igazi irodalmi értéket kapott.Az Iron Maiden énekesének regénye 1990-ben jelent meg. Egy trágár bohózatról van szó, amit a kritikusok nagyon lehúztak, ennek ellenére harmincezer példány kelt el. Életrajzát viszont az ítészek is magasztalták.A sokunk igen kedvelt or­voskarakterét, dr. House-t alakító színész rendkívül sokoldalú: humorista, kiválóan zongorázik, bluest és dzsesszt énekel – saját lemezeket is kiadott már –, s krimiírónak is bevált. Ez a könnyed, angol humorral átitatott, pergő történet remek kikapcsolódás.A színésznő nem könnyű feladatra vállalkozott műfajilag meghatározhatatlan könyvével, szintén színésznő lánya öngyilkosságának indítékait ku­tatja, miközben egyre mélyebben száll alá a lélek mélységeibe.