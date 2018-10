Sophie Marceau kedvence Szabó Magda

Szabó Magda világsikere címmel az írónő külföldi ismertségét és elismertségét járja körbe az a dokumentumfilm, amelyet a napokban mutattak be. Papp Gábor Zsigmond Balázs Béla-díjas filmrendező új filmjében filmszínészek, műfordítók és kiadók is megszólalnak.

Aki engem egyszer megkap, az megkap egészen, de azt el is veszem magamnak egészen én is, én nem vagyok se folytatás, se jóvátétel, nem tűrök se vetélytársat, sem emléket, sem álmot, egy árnyékot se tűrök el, jól vigyázzon, aki engem szeret, és akit én szeretek.

Szabó Magda Sophie Marceau francia színésznő kedvenc írója, külföldön a legismertebb és legtöbbet fordított magyar szerző, akinek művei több mint 40 nyelven jelentek meg. A Szabó Magda világsikere című dokumentumfilm az író iránt érzett nemzetközi rajongást és elismerést járja körbe.

Ha egy poharat becsomagolnak, ráírják, törékeny. De az ember törékeny voltára senki sem figyel.

Sophie Marceau francia színésznő. Fotó: MTI

Nagyon keveset tudnak Magyarországon arról, hogy Szabó Magda mennyire népszerű külföldön. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon a kritika nem sorolta be a három vagy öt legjelentősebb magyar író közé, miközben külföldön nagyon sok helyen egyedül őt ismerik és őt olvassák a legtöbben.

Meg szoktam én mondani a véleményemet álarc nélkül is, ha valamiről van véleményem - jobb azt megmondani. Aztán ha véleményestül is szeretnek, jó, ha nem szeretnek, hát azt is el kell viselni.

Művei csupa olyan lélektani drámáról szólnak, melyek az érzékeny olvasó számára, legyenek japán, német vagy olasz nyelvre fordítva, ugyanúgy érthetőek.

A gyerekek csakugyan olyanok, akikre nyugodt szívvel rá lehet hagyni ezt a szép világot.